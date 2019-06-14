İSKELE BELEDİYE KOROSU 5 YAŞINDA

İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri kapsamında Mart ayında verilmesi planlanan ancak ertelenen İskele Belediye Korosu’nun konseri, dün akşam gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele AKM’deki konseri İskele Belediyesi Meclis Üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi. 5 yıldır İskele Belediyesi bünyesinde hizmet veren koro, dün akşam da yeni yaşını sahnede kutlamış oldu.

Şef Ziya Başkal yönetimindeki İskele Belediye Korosu, 70’lerin Şarkıları ana temalı konserde dinleyenlere nostalji dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren halka açık ve ücretsiz konserde seslendirilen şarkılar dinleyenlere keyifli ve güzel anlar yaşatırken İskeleli sanatçı Ayhan Başkal da çaldığı enstrümanlarla koroyu yalnız bırakmadı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan meclis üyeleri, İskele Belediye Korosu Şefi Ziya Başkal ve ekibine çiçek takdiminde bulunarak tebrik etti.