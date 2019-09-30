banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105438
ALTIN
270.030
DOLAR
5.6448
STERLİN
6.9487
EURO
6.1672
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
ARANAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 MİLYON TL KKTC’YE ÇIKTI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Erol Kazım Andaç yaşamını yitirdi...

Çetinkaya'nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Erol Kazım Andaç dün hayatını kaybetti.

Erol Kazım Andaç yaşamını yitirdi...

Çetinkaya'nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Erol Kazım Andaç dün hayatını kaybetti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:32
Erol Kazım Andaç yaşamını yitirdi...

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Çetinkaya'nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ileri gelenlerinden Erol Kazım Andaç dün hayatını kaybetti. Andaç yarın Lefkoşa'da toprağa verilecek.

banner317
Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nin zirvede olduğu yıllarda “efsane” diye nitelendirilen takımın kaptanı olan, Çetinkaya ile özdeşleşmiş Andaç, 4 Nisan 1933’te Ortaköy’de, Lefkoşa Türk Spor Kulübü’nün ünlü kalecisi “Kazım hoca”nın oğlu olarak dünyaya geldi.

Andaç, 31 Ekim 1955’e kadar KOP’ta yer alan Çetinkaya’nın önemli futbolcularından biriydi. Andaç, 1962 yılında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta sakatlanarak futbolu bıraktı. Erol Kazım Andaç, 1958'de TMT’de aktif rol üstlendi ve 5 Haziran 1970’te milletvekili seçildi. Andaç, 1975-1978 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Erol Kazım Andaç, Ercan Havalimanı’nın kuruluşunda da etkin rol oynamıştı.

Son Güncelleme: 30.09.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
AndaçErolKazım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-yazar Çakmak’ı Kabul Etti
Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Gazeteci-yazar Çakmak’ı Kabul Etti
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor
Memur-sen Üyeleri  Türkiye Kamu-sen Aracılığıyla Ferdi Kaza Sigortası Kapsamına Alınıyor
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “hüzün Ana Ve Çocukları”  oyunuyla Sona Erecek
Belediyeler Birliği Heyeti, Ankara Ve Eskişehir’de Temaslarda Bulundu
Belediyeler Birliği Heyeti, Ankara Ve Eskişehir’de Temaslarda Bulundu
Zeysan, Zeytin Üreticilerini Uyardı...
Zeysan, Zeytin Üreticilerini Uyardı...
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Tatar, Andaç’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Basın mensubunun darp edilmesi…
Basın mensubunun darp edilmesi…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim