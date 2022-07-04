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Eroğlu’nun tedavisi sürüyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00
Eroğlu’nun tedavisi sürüyor

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Eroğlu’nun kızı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, babası Derviş Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede kontrol altında tutulduğu belirterek, doktorların konsültasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Derviş Eroğlu dün sabah tansiyon yükselmesi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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Son Güncelleme: 04.07.2022 10:13
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