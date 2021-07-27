banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade edecek babayiğit var mı?
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iade edecek...
Covid-19 tıbbi atıklarına ne yapılıyor?
Covid-19 tıbbi atıklarına ne yapılıyor?
Yoksulluğumuza değil, varlığımıza odaklanırsak…
Yoksulluğumuza değil, varlığımıza odaklanırsak…
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376
Flaş Haber
Acil kan aranıyor!
Kapat

Eroğlu’ndan Maraş konusunda açıklama…

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Maraş’ın Birleşmiş Milletler ile Rum tarafının yanlışları yüzünden hayalet kent haline dönüştüğünü, hükümetin aldığı bir kararla Maraş’ın tekrar insanlığa kazandırılması için yeni bir adım atılmasını doğru ve olumlu bulduğunu açıkladı. 

27 Temmuz 2021 Salı 12:30
Eroğlu’ndan Maraş konusunda açıklama…

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs konusundaki federal çözüm görüşmelerinin uzlaşmaz Rum tutumu yüzünden 2017 yılında Crans Montana’da tamamen çöktüğüne dikkat çekerek, Kıbrıs’ta artık gerçekler göz önünde bulundurularak var olan iki egemen devletin nasıl iş birliği yapabileceği üzerine durulması gerektiğini kaydetti. 
“Bu iş birliği istenen noktaya gelirse bir anlaşma için tekrar masaya oturma gündeme gelebilir. Aksi takdirde ne yapılırsa yapılsın kısır döngü devam edecektir. Kapalı Maraş olayı da bu bağlamda ele alınmalıdır” diyen Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Esasen kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler’in yanlış kararları ve Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketleri içine girmesi öngörülen Maraş’ın bu bölümüne karşılık akla mantığa sığmayacak taleplerde bulunması yüzünden bir hayalet kent haline gelmiştir.
Benden önceki iki Cumhurbaşkanı gibi, 2010-2015 yılları arasındaki Cumhurbaşkanlığı görev sürem içinde Maraş’ın açılması üzerinde ben de çok durdum. 
Biz, hep kapalı Maraş’a karşılık bize uygulanan hava, deniz ulaşımı ve spor ambargolarının kaldırılmasını istedik ama Rum tarafı da hep reddetti.

banner341
Gelinen aşamada, artık iki devletli çözüm sürecine geçtiğimize göre Rum tarafının takındığı olumsuz tutumlar da dikkate alınarak hükümetimizin kapalı Maraş’ın açılmasında yeni bir adım atarak kentin yüzde 3 buçukluk bir bölümünü askeri bölge olmaktan çıkarması doğru ve olumlu bir karardır.”

“KKTC VE TÜRKİYE MARAŞ KONUSUNDA HAKLI” 
Yapılması gerekenin Maraş’ın kapalı bölümünün AİHM kararları dikkate alınarak, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile aşama aşama hayalet kent olmaktan çıkarılarak, insanlığın ve turizmin hizmetine sunulması olduğuna dikkat çeken Eroğlu, KKTC ve Türkiye’nin Maraş konusunda haklı olduğunu vurguladı. 
Eroğlu, “Çıkılan yolda kararlılıkla yürünmeli sırf muhalefet olsun diye konuşanlarla, hâlâ federasyon hayaliyle Maraş’ın hayalet kent olmaya devam etmesini savunanların söyledikleri kapalı Maraş’ın açılması için atılacak adımları olumsuz yönde etkilememelidir” dedi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 27.07.2021 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Usar, Cumhurbaşkanı Tatar huzurunda yemin etti
Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atanan Usar, Cumhurbaşkanı Tatar huzurunda yemin etti
UKÜ dört ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
UKÜ dört ayrı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor
Maliye Bakanı Oğuz, emekliye ayrılan müdürlere plaket takdim etti
Maliye Bakanı Oğuz, emekliye ayrılan müdürlere plaket takdim etti
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlanıyor
“GAÜ Q10 Fitness” sağlıklı yaşam için sizleri bekliyor
“GAÜ Q10 Fitness” sağlıklı yaşam için sizleri bekliyor
KTAMS, KHK’yı göreve çağırdı
KTAMS, KHK’yı göreve çağırdı
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan açıklama
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan açıklama
SÜTEK'ten açıklama
SÜTEK'ten açıklama
Aşı yaptırmayanlar bar veya cluba gidemeyecek!
Aşı yaptırmayanlar bar veya cluba gidemeyecek!
Gürcafer: “Öncelik insan hayatını tehdit eden okul binaları olmalı”
Gürcafer: “Öncelik insan hayatını tehdit eden okul binaları olmalı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim