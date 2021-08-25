Eroğlu yoğun bakımdan çıktı

Viral enfeksiyon şüphesiyle Pazartesi günü YDÜ Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun normal servise alındığı öğrenildi.

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı ile hastaneye başvuran ve tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırılan Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili dün düzenlenen basın toplantısında, doktorlar, durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda gözetim altında tutulduğunu belirtmişti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen “Yüzleri güldüren bir noktaya gelmiş durumdayız” demiş, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu ise bugüne işaret ederek, “normal servise alacağız” ifadelerini kullanmıştı.