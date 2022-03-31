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Eroğlu, Stewart'ı kabul ederek görüştü

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı dün kabul ederek görüştü.

31 Mart 2022 Perşembe 20:45
Eroğlu, Stewart'ı kabul ederek görüştü

Derviş Eroğlu, görüşmede Stewart’a  görevinde başarılar diledi ve Kıbrıs konusunun son durumu ile ilgili tecrübe ve düşüncelerini aktardı.

“ Dönemin BM Genel Sekreteri Ban ki Moon’un Güvenlik Konseyi’ne raporunda Kıbrıs konusunda bir ‘end game’ planladığını bildirmesi ve seçilmesinden sonra bir yıl masaya oturmaktan kaçan Nikos Anastasiadis’in gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıkması için 11 Şubat 2014’teki ‘ Ortak Açıklama’ya’ onay verdiğini” belirten Eroğlu, “ Anastasiadis’in masaya geldiğini ancak Türk tarafının hidrokarbon kaynakları konusunda arama yapmasını ileri sürerek bir süre sonra masadan kaçtığını” kaydetti.

“Asıl sorunun Rum tarafının kendisini tüm Kıbrıs’ın sahibi olarak görmesi olduğunu” ifade eden Derviş Eroğlu, “Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Rumlara tüm Kıbrıs’ın sahibiymiş gibi muamele yaptığı sürece Rum tarafının tutumunun değişmeyeceğini, Kıbrıs Türkleri ile adanın yönetimini ve zenginliklerini paylaşmaya yanaşmayacağını” vurguladı.

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Derviş Eroğlu, “ 2017’de Crans Montana’da yapılan son federasyon görüşmesinin de Rum tarafının aşırı istekleri, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve güvenlik ihtiyacını görmezden gelmesi nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını” kaydetti.

Eroğlu şunları ifade etti:

“ Kıbrıs konusuna ancak bugüne kadar yaşananları dikkate alarak Ada’da var olan gerçeklerden hareketler bir çözüm bulunabilir. Kıbrıs’ta iki egemen halk , iki egemen Devlet vardır. Var olan iki Devlet’in işbirliği yapmalarını sağlayacak bir anlaşma sağlanırsa bu her iki halkın, onların Anavatanları ile bölgenin yararına olacaktır.”

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Son Güncelleme: 31.03.2022 20:56
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