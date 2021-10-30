Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj

Ulusal Birlik Partisi’nin 22. Olağan Genel Kurultayı’na rahatsızlığı nedeniyle katılamayan UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çok değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, konuklar ve katılımcılar;

22’nci Olağan Kurultayımızın açılışında bir süre önce geçirdiğim ağır rahatsızlıkla ilgili uymam gereken koşullardan dolayı bulunamayacağım. Ancak mutlaka oy vermeye geleceğim.

Sevgili kardeşlerim Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türkünün bu topraklarda başı dik, özgür, refah ve güven içinde yaşaması bakımından tarihi görevleri olan bir partidir.

1975’teki kuruluşundan itibaren içinde yer aldığım Ulusal Birlik Partisi’nin en önemli gücü haklı bir davayı savunuyor olması ve Halkımızdır.



Büyük parti olmamız hasebiyle zaman zaman sorunlar yaşasak da bunları sağduyu ile atlatmasını bildik.İnanıyorum ki yine sağduyu galip gelecek ve 22’nci Olağan Kurultayımızdan ülkemiz, partimiz için doğru olan sonuçlar çıkacaktır.Unutmamalıyız ki, önümüzde aşılması gereken çok ciddi ekonomik sorunlar var ve bunların giderilmesi için güvenilir, partinin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek bir UBP yönetiminin oluşması şarttır.Aynı şekilde, Partimiz yönetimi destek verdiğiniz iki Devletli çözüm politikasını güçlü bir şekilde devam ettirmeli ki Cumhurbaşkanı bu politikayı uluslararası alanda savunurken güçlü olsun.Dolayısı ile görev sizindir.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diler, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”