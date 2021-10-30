banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saatler yarın geri alınacak
Saatler yarın geri alınacak
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Büyük av yarın!
Büyük av yarın!
UBP Kurultayı başladı
UBP Kurultayı yapılıyor
banner376

Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj

UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu rahatsızlığı nedeniyle UBP’nin 22. Olağan Kurultayı’na katılamadı..

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:30
Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj

Ulusal Birlik Partisi’nin 22. Olağan Genel Kurultayı’na rahatsızlığı nedeniyle katılamayan UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu mesaj yayımladı. 
Eroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Çok değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, konuklar ve katılımcılar;  
22’nci Olağan Kurultayımızın açılışında bir süre önce geçirdiğim ağır rahatsızlıkla ilgili uymam gereken koşullardan dolayı bulunamayacağım. Ancak mutlaka oy vermeye geleceğim.
Sevgili kardeşlerim Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türkünün bu topraklarda başı dik, özgür, refah ve güven içinde yaşaması bakımından tarihi görevleri olan bir partidir.
1975’teki kuruluşundan itibaren içinde yer aldığım Ulusal Birlik Partisi’nin en önemli gücü haklı bir davayı savunuyor olması ve Halkımızdır.

banner341
Büyük parti olmamız hasebiyle zaman zaman sorunlar yaşasak da bunları sağduyu ile atlatmasını bildik.
İnanıyorum ki yine sağduyu galip gelecek ve 22’nci Olağan Kurultayımızdan ülkemiz, partimiz için doğru olan sonuçlar çıkacaktır.
Unutmamalıyız ki, önümüzde aşılması gereken çok ciddi ekonomik sorunlar var ve bunların giderilmesi için güvenilir, partinin birlik ve beraberliğini sağlayabilecek bir UBP yönetiminin oluşması şarttır.
Aynı şekilde, Partimiz yönetimi destek verdiğiniz iki Devletli çözüm politikasını güçlü bir şekilde devam ettirmeli ki Cumhurbaşkanı bu politikayı uluslararası alanda savunurken güçlü olsun. 
Dolayısı ile görev sizindir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm adaylara başarılar diler, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”
 

banner360
Son Güncelleme: 30.10.2021 12:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
YKP 32 yaşında…
YKP 32 yaşında…
Başbakan Saner UBP Kurultayı'nda Sucuoğlu'na gönderme yaptı
Başbakan Saner UBP Kurultayı'nda Sucuoğlu'na gönderme yaptı
Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor
Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor
“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı okuyucu ile tanışıyor
“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı okuyucu ile tanışıyor
Saatler yarın geri alınacak
Saatler yarın geri alınacak
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Büyük av yarın!
Büyük av yarın!
Avukat Emine Uzun UBP Kurultayı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Avukat Emine Uzun UBP Kurultayı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
UBP Kurultayı başladı
UBP Kurultayı başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim