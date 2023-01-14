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Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’ncu ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:13
Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39’ncu ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

“Dr. Fazıl Küçük, tartışmasız, İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelesinin kalemi, sesi, soluğu ve lideri”

Lefkoşa, 14 Ocak 23 (TAK): 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün tartışmasız, İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelesinin kalemi, sesi, soluğu ve lideri olduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr.Fazıl Küçük’ün 39’ncu ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü onun gazetelere yazdığı yazılar, kurduğu ve yazarlık yaptığı Halkın Sesi gazetesi vasıtasıyla yürütülen mücadele sayesinde İngiliz sömürge yönetimi ve Rum’un haksızlıklarına karşı sesini yükseltebildiğini söyledi.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Halkımız, İngiliz sömürge yönetiminin Evkaf’ı ele geçirmesi karşısında onun girişimleri ile direndi, kazandı, Evkaf onun sayesinde tekrar Kıbrıs Türkü’nün idaresine girdi.

Onun kurduğu siyasi parti olan Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi sayesinde Kıbrıs’ın sadece Rumlara ait olmadığı Kıbrıs’ın aynı zamanda bir Türk yurdu olduğu tüm dünyaya duyuruldu.

Dr. Fazıl Küçük 1958-1959 Londra-Zürih anlaşmalarında Kıbrıs Türk heyetinin başında yer aldı ve 1960’ta Rum tarafı ile kurulan ortaklık Devleti’nde Cumhurbaşkanı Muavni oldu. Rum liderliğinin, Kıbrıs Türkü’nün kurulan ortaklık devletinde etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu 13 maddelik anayasa değişikliğini uygulamaya koyamaması için çok direndi, bunların Anayasa mahkemesinde reddedilmesinde başarılı da oldu ama Rumların 1963’te silahlı saldırı ile bu emellerini gerçekleştirme hırslarına dur diyemedi.

1963 Kanlı Noel saldırılarında ve sonrasında  toplumu birlik beraberlik içinde tutan, Genel Komite Başkanlığı ile Rum’a karşı verilen mücadeleyi siyasi anlamda örgütleyen, askeri alanda ileri götüren yine odur.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta  kendi kendini idare etme isteminin ilanı anlamına gelen ve 1967 yılında kurulan  Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi ile  hemen ardından 1968 yılında kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanlığını da  Dr. Fazıl Küçük yaptı.

Dr. Fazıl Küçük yaşamı boyunda hep halkının içinde , yanında oldu, onu düşündü.

15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken onunla bir süre sohbet etme fırsatını buldum ve hasta haline rağmen ne kadar mutlu olduğunu kendi ağzından dinleme şansına sahip oldum.

Dr. Küçük’ün yazdıkları, söyledikleri ortadadır. Halkımıza ve özellikle gençlerimize düşen göreve Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenmek , bundan gelecek adına dersler çıkarmaktır.

Rumlar 1960 yılında kurulan ortaklık devletini hemen yıkmaya karar verirken de bugün de bizi eşit olarak görmüyor, azınlık statüsüne indirgemek istiyorlardı. Rumların 1963’teki Kanlı Noel saldırılarının temelinde de bugün Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarma çabalarının arkasında da Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma hayali vardır.

Rum-Yunan ikilisi tutarlıdır. 1955’te EOKA’yı kurarken, 1963’te bizlere saldırırken ne  istiyorlarsa idi bugün de aynı şeyleri istiyorlar.

Dr. Küçük ve arkadaşlarının mücadelesine layık olmak istiyorsak yapmamız gereken uyanık olmak, Devletimizden, egemenliğimizden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamından asla geri adım atmamaktır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 39’uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim”.

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