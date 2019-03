Eroğlu: “Cumhurbaşkanı adayına, halkın beklentisine devletin ihtiyacına bakarak UBP parti meclisi karar verecek”

“ŞİMDİDEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ GÜNDEM YAPMANIN NE ÜLKEYE NE DE PARTİYE YARARI OLACAĞINA İNANIYORUM”



“AKTİF SİYASETE YENİDEN DÖNMEM ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, UBP’nin gelecek yıl Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl ve kimle katılacağına, halkın beklentisine, parti tabanın nabzına, devletin ihtiyacına bakarak yetkili organ olarak Parti Meclisi’nin karar vereceğini belirtti.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, seçime daha bir yıldan fazla bir zaman olduğunu belirterek, ülkede pek çok gelişme yaşanması mümkünken şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimini gündem yapmanın ne ülkeye ne de partiye yararı olacağına inandığını kaydetti.

2015 yılı itibarıyla aktif siyasetten ayrıldığını halkla paylaştığını hatırlatan Eroğlu, “Dolayısı ile yeninden dönmem asla söz konusu değildir” dedi.

Eroğlu, bir muhabirin soruları üzerine konuya kendisinin de değindiğini ancak bazı ifadelerinin yanlış anlaşılabilecek şekilde gazeteye yansıdığını gördüğünü ifade etti.

Derviş Eroğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“2015 yılı itibarıyla aktif siyasetten ayrıldığımı halkımızla paylaşmış durumdayım. Dolayısı ile yeninden dönmem asla söz konusu değildir. Ancak, tabii ki yaptığım görevlerden dolayı taşıdığım toplumsal sorumluluklarımın bilinci içerisinde partimin ve ülkemin meselelerini yakından izlemeye çalışmaktayım.

Bu bağlamda bir muhabirin soruları üzerine gelecek yıl Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP’nin tutumu ile ilgili görüşlerimi dile getirdim.

Herhangi bir yanlış anlaşılmaya fırsat vermemek adına görüşlerimi bir kez de yazılı olarak halkımızla paylaşmak istiyorum.

Ben Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday değilim. Her hangi bir istek ya da telkinle aday olmam da söz konusu değildir.

Ulusal Birlik Partisi’nin gelecek yıl Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl ve kimle katılacağına, parti tabanın nabzına, halkın beklentisine, devletin ihtiyacına bakarak yetkili organ olarak Parti Meclisi karar verecektir.

Ulusal Birlik Partisi’nin gelenekleri, görenekleri, parti bünyesinde yıllar içinde oluşan teamüller de tabii ki bu belirleme sürecinde etkili olacaktır.

Ancak her şeyden önemlisi halkımız, Devletimiz için, üzerinde birleşilecek, seçimi kazanabilecek, o görevi yapabilecek donanımda bir adayın saptanabilmesi ve seçimin mutlaka kazanılmasıdır.

Seçime daha bir yıldan fazla bir zaman vardır. 6 ay içerisinde ülkede pek çok gelişme yaşanması mümkündür. Hal böyleyken şimdiden Cumhurbaşkanlığı seçimini gündem yapmanın ne ülkeye ne de partiye yararı olmayacağına inanıyorum.

Dolayısıyla, söz konusu gazeteciye konuşurken ‘ UBP adayını en az 6 ay sonra belirlemelidir’ dedim.

Benim her hangi bir kişinden yana tavır koymam, veya her hangi bir arkadaşımıza karşı tavır almam da söz konusu değildir. Ancak Genel Başkan’ın bu konuda öncelikli sorumlulukları olduğu ve görevin ona düşmesi halinde bundan kaçamayacağı da bir gerçektir. Ben olması gerekeni, yapılması gerekeni, hangi niteliklere sahip bir aday gösterilmesinin iyi olacağını sohbetlerimde ifade ederim ama onun ötesine geçmem, geçmeyeceğim.

Gazeteciyle yaptığım konuşma bu doğrultuda idi. Takdir Ulusal Birlik Partisi’nin yetkili organlarının ve kıymetli halkımızındır”.