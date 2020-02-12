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Eroğlu: "Akıncı kardeşlik bağlarını zedeledi”

KKTC 3.Cumhurbaşkanı Eroğlu DHA'ya Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarını değerlendirdi..

Eroğlu: "Akıncı kardeşlik bağlarını zedeledi”

KKTC 3.Cumhurbaşkanı Eroğlu DHA'ya Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarını değerlendirdi..

12 Şubat 2020 Çarşamba 08:46
Eroğlu: "Akıncı kardeşlik bağlarını zedeledi”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamaları, eleştirdi. 

Eroğlu, "Akıncı bu açıklamaların, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki mükemmel, kardeşlik bağını zedeleyeceğini de düşünmesi lâzımdı" diye konuştu.

Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Akıncı'nın başlatmış olduğu tartışma çok gereksiz. Bu tartışmayı kendi cumhurbaşkanı seçimine malzeme yaparak, avantaj sağlama düşüncesinde" ifadelerini de kullandı.

Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. 

1976 yılından beridir Kıbrıs Türk siyasetinin içerisinde olduğuna işaret eden Eroğlu, "Ben bugüne kadar, Kıbrıs'ın Türkiye tarafından ilhak edilmesi düşüncesi görmedim. 1976'dan beri siyasetteyim. Türkiye'nin Kıbrıs'ı ilhak etmesine yönelik bir cümle dahi duymadım. Gelmiş geçmiş TC liderleriyle görüştüm. Hiçbir devlet yetkilisinin ağzından ‘Kıbrıs'ı ilhak ederiz’ diye bir cümle duymadım" dedi.

“SEÇİM İÇİN GERİLİM SİYASETİ”

“Akıncı'nın nisanda yapılacak seçimleri zor olarak gördüğü, bu nedenle Kıbrıslı Türkler arasında Türkiye'ye karşı bir tepki yaratmaya çalıştığı” görüşünü ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Açıklamaları son derece yanlış. Daha önce de Barış Pınarı Harekâtında 1974 Barış Harekatı'nı konu etti. Şimdi de Kırım'dan ve Hatay'dan bahsetmesi; Tayfur Sökmen’den bahsetmesi, ‘Sökmen olmayacağını’ söylemesi yanlış sözlerdir. Hatay Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanması Misak-ı Millî sınırları içerisindedir. Bu bir Türk milliyetçiliğinin göstergesiydi. Bu bir ilhak değildi. Misak-ı Millî sınırları dışında kalan bölgenin alınmasıydı. Bu kahramanca bir durumdu”.

“İLHAK SÖZÜNÜ HİÇ DUYMADIM”

Hiçbir devlet yetkilisinin ağzından ‘Kıbrıs'ı ilhak ederiz’ diye bir cümle duymadığını da söyleyen Eroğlu, Kıbrıs'ta kurucu Meclis üyelerinin, Türkiye'ye ilhak konusunu gündeme getirdiğini ama Türkiye’nin bunu reddettiğini hatırlattı.

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Eroğlu, “Zaten Türkiye, ilhak düşüncesinde olsaydı, 1974 yılında Mutlu Barış Harekâtında her şey mümkündü. Ama böyle bir durum olmamıştır.  Akıncı'nın olmayan bir şeyi varmış gibi göstermesi, Kıbrıs Türk halkının bir kısmını, sol geçinen bir kısmını kendine oy hesabıyla yakınlaştırmaya çalışması doğru değil. Akıncı bu açıklamaların, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki mükemmel, kardeşlik bağını zedeleyeceğini de düşünmesi lazımdı.” dedi.

“KIBRIS TÜRKÜNE FAYDA SAĞLAMAZ”

Türkiye'nin kendileri için anavatan olduğunu işaret eden Eroğlu, “Bazıları ‘bizim Anavatanımız Türkiye değil’ diyebilir. Ama Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar 1571 yılından sonra Ada'ya gelenlerdir.  Hepimiz Türkiye'den geldik. Ben Kayseriliyim. ‘Türkiye benim anavatanım değildir’ diyenler hiç olmazsa, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasına girmesinler. Bu Kıbrıs Türküne fayda sağlamaz. Türkiye ve hükümetleriyle bağımızı koparır bu" dedi.

Ulusal bir dava sürecinin yaşandığına vurgu yapan Eroğlu, “Ulusal bir dava yürüttüğümüz zamanda, bu devleti sanki Türkiye yıkacak, Türkiye'nin esiri kalacağız düşüncesinin tohumlarını atmak son derece yanlıştır. Rumlarla anlaşma olmazsa, alternatif KKTC'dir. Bizi tanıyan tek devlet olan Türkiye'yi, bizi ilhak edecek noktaya sokmak, genç beyinlerin kafasına bunu aşılamaya çalışmak son derece hata. Ulusal davaya zarar veriyor. Bu yanlış düşüncedir” diye konuştu.

Bazı kesimlerin KKTC’ye inanmadığını kaydeden Derviş Eroğlu, "İlla da Rumlarla barışma diyorlar. 50 yıldır bir anlaşma olmadı. Hala daha KKTC'yi yokmuş gibi görmek veya Türkiye bizi ilhak edecek gibi bir korku siyaseti izlemenin hiçbir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

"ELHAMDÜLİLLAH TÜRK VE MÜSLÜMANIZ"

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, “Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak” sloganının geride kaldığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Eroğlu, “Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkı, Kıbrıs'tan dil veya milliyet değiştirerek kaybolmadı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak derken, Türk halkı KKTC çatısı altında varlığını devam ettirmektedir. Elhamdülillah Türk ve Müslümanız. 

Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak sloganı geride kaldı demek, sanki bizler milliyetimizi değiştirmişiz gibi davranmaktadır. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır" şeklinde konuştu.

Eroğlu, Türkiye ile kavga etmenin Kıbrıs Türk halkına bir fayda sağlamayacağını belirterek, “Bizim zamanımızda, Türkiye ile aramızda bir kriz olmadı” diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

“Uzun yıllar Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptım. Türkiye'nin birçok hükümeti, cumhurbaşkanı ile görüşmelerim oldu. Türkiye ile kavga etmenin bir anlamı yok. Niye kavga edelim ki? Tabi ki bazı görüşlerde ters düşebilirsiniz. Türkiye'de bir başbakanın, cumhurbaşkanının görüşü farklı olabilir. Buradakilerin de öyle olabilir. Ama KKTC'nin ve Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bir tartışma olurken, değişik alanlardan konulara girilebilir. Ama bir noktada buluşursunuz. Biz, Türkiye ile birlikte koyduk tüm milli dava konularını. Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk halkına zarar vermeyecek politikalar ortaya koyduk. Türkiye ile Kıbrıs Türkü'nün arasını açmak, bu ne Akıncı'ya ne de Kıbrıs Türk halkına fayda sağlar.”


                            

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Son Güncelleme: 12.02.2020 11:52
Anahtar Kelimeler:
Derviş Eroğlu Akıncı Eleştiri
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