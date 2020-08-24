Eroğlu ailesi Tatar'ı destekleyecek!

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu şunları kaydetti:

"Her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçim öncesinde de kimileri Eroğlu ve ailesi ile ilgili yalana başvuruyorlar. Çok uzatmaya veya önemsemeye gerek yoktur. Eroğlu ve ailesi UBP kurulduğundan beri UBP içerisindedir ve UBP ile özdeşleşmiştir. Bense UBP’nin Onursal Başkanıyım. Doğal olarak, ailece, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP Parti Meclisi’nin kararı doğrultusunda UBP’nin Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğiz. Bunun dışındaki tüm iddialar maksatlıdır ve geçersizdir."