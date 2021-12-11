Erkin Çetinkaya 3 gün poliste tutuklu kalacak

Zanlı 11.12.21 tarihinde “sirkat ve kasti hasar” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren İskele polis müdürlüğü adli şubede görevli polis memuru Hasan Özgüç olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Zanlının kasım ayının son günlerinde ve 03.12.21 tarihinde Kantara’da sakin 2 şahsa ait ikametgahların alüminyum ve ferforjeden oluşan kapı, pencere ve bahçe kapılarına hasar verdikten sonra yerinden sökmek suretiyle aracına koyduğu ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir hurdacıya sattığını söyledi.

Olayın 10.12.21 tarihinde polisin bilgisine gelmesiyle tahkikat başlatıldığını, hurdacıda bulunan kamera görüntülerinde yapılan incelemede zanlının tespit edildiğini ve temin edilen derdest emri gereği ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, hurdacıdan yapılan soruşturmada zanlının 1,5 yıldan beri iş yerine hurda malzeme getirildiğinin öğrenildiğini ancak zanlının bu ithamı kabul etmediğini belirten Özgüç, geniş bir alana sahip Kantara içerisinde birçok ev bulunduğunu, alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüsü bulunması yanında gönüllü ifadenin de teyit ve tekzibinin yapılacak olmasına değindikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)