banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1158
ALTIN
477.916
DOLAR
7.7386
STERLİN
10.0609
EURO
9.1237
Sağlık mafyası mı var!
Sağlık mafyası mı var!
Seçime beş kala cevap bekleyen sorular
Seçime beş kala cevap bekleyen...
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Anayasa değişikliğine 1000 kere HAYIR
Tatar’ın en zor haftası
Tatar’ın en zor haftası
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

“erken Çocuklukta Yaratıcılık Ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” Adlı Kitap Yayımlandı

Lefkoşa, 5 Ekim 20 .): Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi, Plastik Sanatlar Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, Eda Yazgın ile eş editörlük yaptığı “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitap yayımlandı. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
“erken Çocuklukta Yaratıcılık Ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” Adlı Kitap Yayımlandı
banner337
banner351

Lefkoşa, 5 Ekim 20 .): Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi, Plastik Sanatlar Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, Eda Yazgın ile eş editörlük yaptığı “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitap yayımlandı. 
YDÜ açıklamasına göre, eğitimciler, öğretmen adayları ve ailelerin yararlanabileceği şekilde hazırlanan kitap; Sanat Alanları Özgünlük ve Yaratıcılık İlişkileri, Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce Kuramları, Yaratıcılığın Gelişiminde, Aile Öğretmen ve Okul, Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi, Zekâ ve Yaratıcılık, Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri başlıkları ile altı bölümden oluşuyor. 

banner341
“Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” isimli kitapta eş  editör ve bölüm yazarı olarak görev alan Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın, kitapta, erken çocukluk eğitimi ve sanat alanında her biri farklı üniversitelerde çalışmakta olan 6 öğretim üyesinin, yaratıcılık ve yaratıcılık eğitimini; yaratıcı düşüncenin kuramsal temelleri, yaratıcılığın gelişimsel seyri, yaratıcılığın zeka ile ilişkisi, aile ve okul sistemi açısından yaratıcılığa bakış, özgünlük bağlamında yaratıcılığın sanatla olan ilişkisi ve eğitimciler için çocuklarla etkileşimli eğitimsel ve sanatsal yaratıcılık etkinlikleri rehberini kapsayan 6 bölümde incelendiğini kaydetti.
(HÖ)            FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Üyelerinin Grevde Olmadığını Ve Öğrenci Taşımaya Devam Edeceklerini Açıkladı
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Üyelerinin Grevde Olmadığını Ve Öğrenci Taşımaya Devam Edeceklerini Açıkladı
Ydü Ve Girne Üniversitesi Hastanesindeki Ücretsiz Acil Servis Hizmeti 30 Ekim’e Kadar Uzatıldı
Ydü Ve Girne Üniversitesi Hastanesindeki Ücretsiz Acil Servis Hizmeti 30 Ekim’e Kadar Uzatıldı
Özersay: “Cumhurbaşkanı seçildiğimde iş birliği fikrini uluslararası alanda anlatacağım”
Özersay: “Cumhurbaşkanı seçildiğimde iş birliği fikrini uluslararası alanda anlatacağım”
GKK, KKTC karasularında tespit ettiği düzensiz göçmenleri Türkiye’ye teslim etti
GKK, KKTC karasularında tespit ettiği düzensiz göçmenleri Türkiye’ye teslim etti
Ydp, “tarafını Açıkça Belirten Ab’nin Bu Noktadan Sonra Kıbrıs Konusunda Yapacağı Açıklama Ve Görüşlerin Kendileri İçin Hiçbir Kıymet-i Harbiyesi Olmadığını” Belirtti
Ydp, “tarafını Açıkça Belirten Ab’nin Bu Noktadan Sonra Kıbrıs Konusunda Yapacağı Açıklama Ve Görüşlerin Kendileri İçin Hiçbir Kıymet-i Harbiyesi Olmadığını” Belirtti
İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı
İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı
Tatar: “Bazı yabancı istihbarat örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ediyor”
Tatar: “Bazı yabancı istihbarat örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ediyor”
Denktaş: “Güzelyurt’taki üniversiteler, bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkıdır”
Denktaş: “Güzelyurt’taki üniversiteler, bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkıdır”
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, 20 Tablet Bağışladı
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, 20 Tablet Bağışladı
El-sen, Güzelyurt’ta Bugün Uyarı Grevine Gitti
El-sen, Güzelyurt’ta Bugün Uyarı Grevine Gitti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim