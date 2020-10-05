Lefkoşa, 5 Ekim 20 .): Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi, Plastik Sanatlar Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, Eda Yazgın ile eş editörlük yaptığı “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitap yayımlandı.

YDÜ açıklamasına göre, eğitimciler, öğretmen adayları ve ailelerin yararlanabileceği şekilde hazırlanan kitap; Sanat Alanları Özgünlük ve Yaratıcılık İlişkileri, Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce Kuramları, Yaratıcılığın Gelişiminde, Aile Öğretmen ve Okul, Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi, Zekâ ve Yaratıcılık, Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri başlıkları ile altı bölümden oluşuyor.



“Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” isimli kitapta eş editör ve bölüm yazarı olarak görev alan Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın, kitapta, erken çocukluk eğitimi ve sanat alanında her biri farklı üniversitelerde çalışmakta olan 6 öğretim üyesinin, yaratıcılık ve yaratıcılık eğitimini; yaratıcı düşüncenin kuramsal temelleri, yaratıcılığın gelişimsel seyri, yaratıcılığın zeka ile ilişkisi, aile ve okul sistemi açısından yaratıcılığa bakış, özgünlük bağlamında yaratıcılığın sanatla olan ilişkisi ve eğitimciler için çocuklarla etkileşimli eğitimsel ve sanatsal yaratıcılık etkinlikleri rehberini kapsayan 6 bölümde incelendiğini kaydetti.(HÖ) FOTOĞRAFLI