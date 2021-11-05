Erken seçimi görüşecekler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili tarafından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun toplanması için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Sennaroğlu, telefon bağlantısıyla katıldığı BRT’de yayımlanan 18. Saat programında, 09.00’da Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdığını söyledi.

UBP Grup Başkan Vekili’nin, milletvekilliği erken genel seçimi tarihinin belirlenmesi ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik talebiyle Danışma Kurulu toplantısı istediğini kaydeden Sennaroğlu, Danışma Kurulu’na, grubu bulunmayan siyasi partileri de davet ettiğini belirtti.

UBP’nin hafta sonu yapılan kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında dün ilk toplantısını yapan UBP Parti Meclisi, 9 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılması kararı almıştı.

UBP Parti Meclisi ayrıca, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda karma oyun kaldırılması düzenlemesi yapılması için de bir karar üretmişti.