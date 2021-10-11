banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taciz kamera kayıtlarında tespit edildi
Tutuksuz yargılanacaklar
UBP'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenleniyor
UBP 46 yaşında
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ve ağaca çarptı
Feci kaza!
Hükümetteki 3 parti de sıkıntılı…
Hükümetteki 3 parti de sıkıntılı…
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa-Haspolat yolunda kaza
Kapat

Erken seçim için 6 Şubat’ta uzlaşıldı, yasaklarda uzlaşılamadı

11 Ekim 2021 Pazartesi 17:30
Erken seçim için 6 Şubat’ta uzlaşıldı, yasaklarda uzlaşılamadı

MECLİS BAŞKANI SENNAROĞLU HÜKÜMET VE MUHALEFETİN SEÇİM YASAKLARININ BAŞLAMA TARİHİNDE UZLAŞI SAĞLAYAMADIĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin erken seçim tarihi konusunda uzlaştığını ancak seçim yasaklarının başlama tarihinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Sennaroğlu, uzlaşı sağlanamadığından Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunun yapılmadığını, toplantının aynı gündemle yarına saat 10.00’a ertelendiğini kaydetti.

banner341
Meclis Başkanı Sennaroğlu, bugün yaşanan süreçle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersan Saner’in muhalefete erken seçim tarihi olarak 6 Şubat 2022’yi önerdiğini söyleyen Sennaroğlu, önerinin görüşüldüğünü ve uygun bulunduğunu belirtti.

Sennaroğlu, daha sonra seçim yasakları konusunun görüşüldüğünü söyleyerek, seçim yasaklarının seçim tarihinden iki ay önce 6 Aralık’ta başlaması gerektiğini, muhalefetin bu konuda farklı bir öneri sunduğunu ifade etti.

Muhalefetin seçim tarihi belirlendiği gün, seçim yasaklarının başlamasını önerdiğini dile getiren Sennaroğlu, bu önerinin Başbakan Saner tarafından olumlu karşılanmadığını dolayısıyla anlaşma sağlanamadığını söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 11.10.2021 17:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğruloğlu: “Hiçbir ülkede giriş yasağı konulan kişiler listesini yayımlama veya duyurma gibi bir uygulama yoktur”
Ertuğruloğlu: “Hiçbir ülkede giriş yasağı konulan kişiler listesini yayımlama veya duyurma gibi bir uygulama yoktur”
Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor
Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor
Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi
Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısı nisap sağlanamadığından yarına ertelendi
Tatar: “Esas olan vatan, bayrak ve bağımsızlığımızdır”
Tatar: “Esas olan vatan, bayrak ve bağımsızlığımızdır”
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gosbder’i ziyaret etti
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gosbder’i ziyaret etti
Merkezi Cezaevi'nde pozitif ve temaslı mahkumlar başka bir merkeze aktarılacak
Merkezi Cezaevi'nde pozitif ve temaslı mahkumlar başka bir merkeze aktarılacak
LAÜ Akademisyeni Meriç, Serebral Palsi hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
LAÜ Akademisyeni Meriç, Serebral Palsi hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
TKP Kişmir'in sınırdışı edilmesini protesto etti
TKP Kişmir'in sınırdışı edilmesini protesto etti
LTB ekipleri 124 iş yerini denetledi
LTB ekipleri 124 iş yerini denetledi
Hava durumu…
Hava durumu…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim