“Erken çocukluk eğitiminde dijital dönüşüm eğitimleri” yoğun katılımla gerçekleşti

Program çerçevesinde her gün farklı bir konunun işlendiği etkinlikte dramanın eğitimdeki rolü, STEM uygulamaları, yeni nesil eğitimde öğretmenlerin rolü, okul öncesi eğitimde portfolyo, dijitalleşen dünyada çocuk hakları, dijital sınıf uygulamaları, e-portfolyo ve dijital platformda matematik oyunları konularında atölyeler gerçekleştirildi.

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Ünal Bozcan tarafından çağdaş bir yöntem olarak drama ele alınırken, öğretmenlere pratik öneriler verilerek, özellikle dramanın eğitimdeki rolüne dikkat çekildi.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kaçar’ın gerçekleştirdiği dönüşüm atölyesinde, STEM uygulamaları anlatılarak, STEM’in erken çocukluk döneminde uygulanabilmesi için örnekler sunuldu.

Eğitimin üçüncü gününde söz alan Uzman Salih Sarpten yeni nesil eğitimde okul öncesi öğretmenlerinin rolüne yönelik bilgi vererek, uzaktan eğitim sürecinin daha verimli olabilmesi için öneriler sundu.

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belgin Parlakyıldız okul öncesi eğitimde portfolyo konusunda bilgilendirme yaparak, çocukları değerlendirme sürecinde portfolyonun rolüne dikkat çekti.

Dijitalleşen dünyada çocuk hakları konusunda eğitim veren UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen Külahçı, çevrimiçi riskler nedeniyle çeşitli tehlikeler ve görünmez tehditler karşısında yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz okul öncesi dönemde dijital sınıf uygulamaları konulu konuşmasında uzaktan eğitim sürecinin sorunsuz geçmesi için öğrencilerin daha fazla sorumluluk almasının ve öğretmen ebeveyn iş birliğinin önemini vurguladı.

Çocukluk döneminde E- portfolyo konusunu ele alan Uzman Başak Eser Erken, okul öncesi dönemde dijital portfolyo örnekleri ve çeşitli etkinlikler paylaşarak, dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi.

Kapanış etkinliğinde konuşan UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir Dijital Platformda Matematik Oyunları ile matematiği sevmek konusunda eğitim verdi. Özdemir, eğitimde problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı önerilerde bulundu.