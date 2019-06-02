banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi
ZÜMBÜLOVA HİNTKENEVİRİ YETİŞTİRDİ
Erkek arkadaşını elinden bıçakladı!
ERKEK ARKADAŞINI ELİNDEN BIÇAKLADI
Değirmenliğe ateş düştü
DEĞİRMENLİĞE ATEŞ DÜŞTÜ
Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı
SARHOŞLAR KAVGA ETTİ 1 YARALI
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Erkek arkadaşını elinden bıçakladı!

Erkek arkadaşını elinden bıçakladı!

02 Haziran 2019 Pazar 18:24
Erkek arkadaşını elinden bıçakladı!

Elindeki telefonu yere atıp kırdığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı erkek arkadaşını ekmek bıçağıyla avuç içinden bıçaklayan A.Ç (K-38 ) polis tarafından yaralama suçuyla ilgili tutukladı.

Bugün 2.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu huzuruna çıkarılan zanlı’ ya bir gün poliste tutukluluk emri verildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı Serhan Bundak şahadet vermek üzere meselenin tahkikatını yapan polis memuru Murat Öztürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Öztürk yemin altında verdiği şahadette olayla ilgili bilgi aktardı. Öztürk şahadetinde 2.6.2019 tarihinde saat 01.00 raddelerinde zanlı A.Ç nin, Gazimağusa’da, aynı evde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının elinde tuttuğu cep telefonunu aldığı ve kolundan çekiştirdiği gerekçesiyle elinde tuttuğu ekmek bıçağını sallaması sonucu erkek arkadaşı M.A’nın avuç içinden yaralanmasına sebep olduğunu aktardı.

Şikâyet üzerine zanlının ayni tarihte tutuklandığını belirten tahkikat memuru Öztürk, yapılan kimlik kontrolünde zanlının 2010 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini aktardı.

Yaralama ve izinsiz ikamet suçlaması ile ilgili zanlı aleyhine dosya tanzim edildiğini belirten Öztürk meselenin yeni olması ve alınacak ifadeler nedeniyle zanlı aleyhine bir gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlının bir gün süreyle poliste kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 02.06.2019 18:33
Anahtar Kelimeler:
Erkek Arkadaşını Elinden Bıçakladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Yarın İstanbul’a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek
Başbakan Tatar Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Yarın İstanbul’a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek
İskele Cumhuriyet Stadı'na çirkin saldırı
İskele Cumhuriyet Stadı'na çirkin saldırı
Hizmet Sen Din İşleri Yasası’nın Anti Demokratik Maddeler İçerdiğini İleri Sürdü
Hizmet Sen Din İşleri Yasası’nın Anti Demokratik Maddeler İçerdiğini İleri Sürdü
LAÜ’nün kuruluşundan bugüne hizmet veren Rektörler bir araya geldi
LAÜ’nün kuruluşundan bugüne hizmet veren Rektörler bir araya geldi
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de son buldu
Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de son buldu
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan bayram mesajı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan bayram mesajı
GAÜ 33. Dönem Mezuniyet Töreninin 2. günü başbakan Tatar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi
GAÜ 33. Dönem Mezuniyet Töreninin 2. günü başbakan Tatar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi
YDP bayramlaşmalar  yapılacak
YDP bayramlaşmalar  yapılacak
Çınarlı Şehitleri Düzenlenen Törenle Anıldı
Çınarlı Şehitleri Düzenlenen Törenle Anıldı
“Dr Fazıl Küçük anı parasıyla ölümsüzleşecek“
“Dr Fazıl Küçük anı parasıyla ölümsüzleşecek“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim