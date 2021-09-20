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Erkan Sapan tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Sapan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:20
Erkan Sapan tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı.

Polis, zanlı Erkan Sapan’ın Araç İçerisinden Sirkat suçundan huzurda bulunduğunu söyledi. Polis, 9 Eylül 2021 tarihinde saat 23.15 raddelerinde Lefkoşa' da Osman Örek Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin Erkan Sapan’ın yönetiminde bulunan PA 112 plakalı motosiklet ile Güney Kıbrıs’da sakin müşteki Iroulla Charalampous’un (K-80) kullanımında bulunan KNN 836 plakalı salon aracın önünü keserek konu aracın sol arka kapısını açıp koltuk üzerinde bulunan adı edilene ait beyaz renk markasız çantayı ve içerisinde muhafaza edilen yine adı edilene ait Samsung Galaxy marka cep telefonunu, adına isdar olan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını ve 400 Euro nakit parayı sirkat ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Sapan
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