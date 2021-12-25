Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ses Kıbrıs TV'de programa konuk olan Erk, ülke gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Erk, “Emeğin ve emekçinin artık bir partisi var" diyerek, önceki seçimlerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış olan seçmenleri, denenmemişi denemeye, rejim partileri dışında bir seçeneğe o vermeye çağırdı.

Bağımsızlık Yolu'nun bir mücadele partisi olduğunu belirten Erk, sokakta verdikleri mücadeleyi Meclis’e taşımak için aday olduklarını kaydetti.

Erk, kumara ve çevre talanına dayanan kitle turizminin kabul edilemez olduğunu, üstüne üstlük bu gibi yerlerden gereken vergilerin alınmadığını belirtti.

“KTHY'nin batırılmasının, Telekomünikasyon Dairesi, Kıb-Tek gibi kurumların özelleştirilmeye çalışılmasının beceriksizlik değil bir tercih olduğunu” söyleyen Erk, hükümetlerin bugüne kadar tercihini hep sermayeden yana yaptığını iddia etti.

