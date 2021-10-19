“Erişilebilir Turizm Çalıştayı” düzenleniyor

21-22 Ekim tarihlerinde Girne Merit Park Otel’de düzenlenecek çalıştayın açılışı saat 09.30 yapılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne Belediyesi’nin UCLG’nin 9 coğrafik bölgesinden bir tanesi olan Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı’na(UCLG-MEWA) üye olduğu ve bu teşkilatın bünyesinde bulunan 6 çalışma komitesinden biri olan Kültür ve Turizm Komitesi’nin 2019-2022 dönem başkanlığını yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak amaçlarının, çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak bölgedeki yerel yönetimlerin ulusal sınırları aşan sesi ve uluslararası arenadaki savunucusu olmak olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 6. Kongresi’nin, 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapıldığı belirtilen açıklamada, 280 şehrin aktif olarak temsil edildiği UCLG-MEWA 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığına Nidai Güngördü seçildiği, ayrıca gerçekleştirilen oylama sonucunda örgütün konsey üyeliğine de getirildiği kaydedildi.



