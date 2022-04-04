Erhürman:"Madem ki yeniden değerlendirme şansınız vardı, zamanında yapacaktınız"

Bu ay faturaların bir önceki ayın 3 hatta 4 katı geldiğine vurgu yapan Erhürman, ‘ size defalarca tüm yükü vatandaşın omzuna yüklemeyin, kimse altından kalkamayacak dedik. Öneriler yaptık, dinlemediniz. Ne oldu? Elektrik faturaları gelince mi yanlış yaptığınızı fark ettiniz?’ diye sordu.

Başbakan Sucuoğlu’nun ‘elektrik faturaları yeniden değerlendirilecek’ açıklamasına da değinen Erhürman, hükümetin tüm uyarılara kulaklarını tıkadığını, şimdi de faturalar karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.

Erhürman şöyle devam etti:

“Madem yeniden düzenleme yapabiliyordunuz, neden zamanında yapmadınız da beklediniz vatandaşa bu faturalar gelsin? Biz size defalarca bunun sonucunun böyle olacağını söyledik. Kalktınız başka türlüsü olmaz diye rest çektiniz. O zaman nasıl bugün yeniden değerlendireceksiniz?

İnsanları bir birine düşürdünüz!



Faturalar geldi, artık neyi değerlendireceksiniz?

Faturaların geldiğini bu saatten sonra üzerlerinde hiçbir çalışma yapılamayacağını kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

‘Faturalar geldi, çoğu bankadan otomatik ödenmeye başladı. Napacaksınız insanlara parasınız geri vereceksiniz yoksa mahsuplaşalım mı deyeceksiniz? Daha beter kaos ortamı yaratacaksınız ülkede. Madem ki yeniden değerlendirme şansınız vardı, zamanında yapacaktınız. Siz bu faturaların bu şekilde geleceğini nasıl önceden hesaplayamadınız? Böyle akıl mı olur? Ülkeyi nasıl yönettiğinizi, faturaları görünce anladınız.