Erhürman’ın Meclisteki konuşması

Erhürman: Ad-Hoc Komitesi kurulması hukuka da, Anayasaya da aykırı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçimin tarihinin belirlenmesi için kurulması gündemde olan Ad-Hoc komitesinin hukuka da Anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, hükümetin şirazesinin tamamen kaçtığını, 8 yıllık milletvekilliği hayatında böyle şeyler görmediğini ifade etti ve hükümete yönelik “Memleketi nereye götürüyorsunuz?” sorusunu sordu. Hükümetin 2022 yılının Nisan ayında erken seçim önerisinde bulunduğuna değinen Erhürman, aynı yıl içerisinde Haziran ayında da yerel seçimlerin gerçekleşeceğini ve seçim yasaklarının Şubat ayından başlayacağını söyledi ve bütçesiz, icraatsız bir ülke yaratılacağı tehlikesine dikkat çekti.

“KİMSE EMRETMEMİŞTİ…”

Bu memlekette hükümet programlarının uygulanmamasının alışılmadık bir şey olmadığını, hiçbir hükümetin kendi öngördüğü görev süresini tamamlayamadığı için birtakım öngörülerini yerine getiremediğini söyleyen Erhürman, hükümetlerin mali güçleri yetmediği için bazı projeleri de hayata geçiremediğini vurguladı. Hükümetin kurulurken ve hiç kimsenin kendine emretmemişken, ‘Ekim ayında erken seçime gideceğiz’ diye hükümet programına yazdığını söyleyen Erhürman, UBP kurultayının Ekim ayında olduğunun ve memlekette pandemi olduğunun bilindiğini söyledi.

“DERDİNİZ ÇOĞULCULUĞU SAĞLAMAK DEĞİL”

Bu kadar ciddiyetsiz ve sorumsuz bir davranışın bu ülkenin tarihinde olmadığını söyleyen Erhürman, hükümetin ‘Benim belirttiğim tarihe uymayacaksanız, gerçek komite orada dururken, o komiteden istediğim tarihi çıkaramayacağımı gördüm. O nedenle yeni bir komite kuracağım bu iş için, adı da Ad-Hoc komite olacak. O komiteden geçireceğim bunu’ dediğini vurguladı. Yapılacak herhangi bir işlemin ve alınacak herhangi bir kararın gerekçesinin hukuka uygun davranıp, davranılmadığını gösterdiğini söyleyen Erhürman, sadece bu işin bile hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve “Derdiniz çoğulculuğu sağlamak değil, derdiniz çoğunluğunuz olacak bir Ad-Hoc komite kurmaktır. Bu külliyen Anayasa’ya ve iç tüzüğe aykırıdır” dedi.





“BU KADAR MI SORUMSUZ VE CİDDİYETSİZSİNİZ?”Muhalefetin üç aydır erken seçim tarihi konusunda uzlaşı için hükümete çağrıda bulunduğunu söyleyen Erhürman, hükümetten üç aydır ses çıkmadığını vurguladı. Memleketin bu kadar sıkıntının içinde bir partinin kurultayına takılamayacağını vurgulayan Erhürman, “Çoğulcu demokrasi diyorsunuz, ertesi gün de çıkıp ‘Benim 27 milletvekilim var. Ben ne dersem o olur’ diyorsunuz. Bunun neresi çoğulculuk?” diye sordu. 2022 yılının Haziran ayında ülkede bir yerel seçim olacağını söyleyen Erhürman, Nisan ayında seçim yasakları olacağını, Nisan’da seçim olacaksa da yasakların Şubat ayında başlayacağını vurguladı. 2022 yılında bu takvime göre, bütçesiz ve icraatsız, hiçbir iş yapamayan bir memleket yaratılacağını söyleyen Erhürman, “Bu kadar mı sorumsuz ve ciddiyetsizsiniz?” diye sordu.

“BU DÖNEM MEMLEKETİN VAROLUŞ MÜCADELESİ VERDİĞİ BİR DÖNEMDİR”

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin büyük özverilerde bulunduğunu da söyleyen Erhürman, bütçe görüşmelerinin ve sürelerinin daraltıldığını, konuşmalarının kesildiğini, bunu yaparken de bütçenin geçmesi için yaptıklarını söyledi. Hükümeti akıl yoluna davet ettiğini de söyleyen Erhürman, “Çözüm uzlaşmadır. Birbirimize bu kadar riyakâr davranacaksak, halka karşı da, birbirimize karşı da utanç içerisinde kalacağız” dedi. Yanlış yoldan dönülmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Gelin bir tarih üzerinde uzlaşalım. Uzlaştığımız tarih, komiteden erkenden geçer, bu iş kapanır ve bu memleketin gerçek sorunları ile ilgili konuşmaya başlarız. UBP kurultayının hangi tarihte olacağına karışmak, benim haddim değildir. O UBP’nin kendi iç meselesidir. Ama kimsenin de haddi değildir, UBP’nin kurultay tarihinin kuyruğuna bu memleketin meselelerini takıp da sürükleyerek götürsün. Böyle bir yetki, böyle bir hak kimsede yoktur. Sizi uzlaşmaya davet ediyorum, aksi takdirde an itibariyle erken seçim ne zaman olursa olsun, bu Meclis’in yasama işlevi açısından bugün itibariyle sonu gelmiştir. Bu dönem memleketin varoluş mücadelesi verdiği bir dönemdir. Yok oluyoruz” dedi.

“KASAPTAN 10 TL’LİK KIYMA İSTEYEN İNSANLAR YARATTINIZ”

Erhürman, dün Maraş’ı ziyaret ettiğini ve orada seracılarla görüştüğünü, talepler çok düştüğü için ürettikleri domatesleri kaça satabildiklerini, bu üretimi yapabilmek için ne kadar borçlandıklarını ve bu borçları ödeyemeyeceklerini öğrendiğini söyledi. Maraş’ta insanların daha ucuz olduğundan bir gün önceki ekmekleri almak için bakkallara gittiklerini öğrendiğini söyleyen Erhürman, kasaplardan 10 TL’lik kıyma isteyen insanların olduğunu öğrendiğini de vurguladı. Girne’deki çarşının, Lefkoşa Lokmacı bölgesinin, Lefke üniversite yolunun, Mağusa’da surlar içinin ve Salamis’in de halinin ortada olduğunu söyleyen Erhürman, Meclis’in, başka şeylerle uğraşmasının utancının bir parçası olmaktan dolayı, neler hissettiğini anlatamayacağını söyledi. Başından beri bu krizle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, hiç buna yaklaşılmadığı ve bu günlere gelindiğini kaydetti.