Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı vizyonunu açıklayacağı etkinliğe seyirci kabul edilmeyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın, bu akşam Büyük Han’da Cumhurbaşkanlığı vizyonunu açıklayacağı etkinliğe COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyirci kabul edilemeyecek. Kamuoyu, etkinliği canlı yayınlar aracılığıyla izleyebilecek.

CTP’den verilen bilgiye göre, daha önce yapılan açıklamada sınırlı sayıda izleyicinin katılacağı toplantı, bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açıkladığı kararların ardından seyircisiz düzenlenecek.

Büyük Han’da saat 20.00’de gerçekleştirilecek organizasyonda Erhürman, açıklamayı tek başına yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan CTP lideri Tufan Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı vizyonumuzu açıklıyoruz. Aylardır yaptığımız uyarılara kulak tıkayarak, ciddiyetsizliğin, sorumsuzluğun ve basiretsizliğin bu halkın asla unutmayacağı en kötü örneğini sergileyenlerin yarattığı ortamda insanlarımızı korumamız gerekiyor. O nedenle aldığımız kararla bu akşamki açıklamayı tek başıma yapacağım. Açıklamayı yaparken, yüreği bu halkın varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşımak için atan tüm yurttaşlarımı yanımda hissedeceğimden eminim. Açıklamamız, Genç TV, Kanal SİM, TV 2020 (Diyalog TV), Kanal T, Ada TV, Kıbrıs Postası, Haber Kıbrıs, Havadis TV, Gıynık TV, Hakikat TV, TVM ve MHA HABER tarafından canlı yayımlanacaktır.”