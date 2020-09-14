Erhürman’dan “Toplumsal Mutabakat Hükümeti” Çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin artık halkı korumak gibi bir gailesi olmadığını, halkın kurtuluşunun tek yolunun hükümetin istifası olduğunu" söyledi. Erhürman ‘toplumsal mutabakat hükümeti’ kurulması için çağrıda bulundu.
Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin artık halkı korumak gibi bir gailesi olmadığını, halkın kurtuluşunun tek yolunun hükümetin istifası olduğunu" söyledi. Erhürman ‘toplumsal mutabakat hükümeti’ kurulması için çağrıda bulundu.