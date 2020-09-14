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Erhürman’dan “Toplumsal Mutabakat Hükümeti” Çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin artık halkı korumak gibi bir gailesi olmadığını, halkın kurtuluşunun tek yolunun hükümetin istifası olduğunu

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
Erhürman’dan “Toplumsal Mutabakat Hükümeti” Çağrısı
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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin artık halkı korumak gibi bir gailesi olmadığını, halkın kurtuluşunun tek yolunun hükümetin istifası olduğunu" söyledi. Erhürman ‘toplumsal mutabakat hükümeti’ kurulması için çağrıda bulundu. 
Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. 

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Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Önerisi’yle birlikte neyin düzenlendiğini herkesin bildiğini ifade eden Tufan Erhürman, hükümetin bu yasaya ilişkin değişikliğe duyulan ihtiyacı henüz yeni fark ettiğini söyledi. Bugün görüşülen yasanın bile sürecin nasıl yönetildiğinin en basit kanıtı olduğuna dikkati çeken Erhürman, sürecin başından beri pandeminin birkaç ayda bitmeyeceğinin öngörüldüğünü, sonbaharda dünyada ikinci dalganın yaşanacağını, ancak zamanında alınmayan kararlardan dolayı ülkemizde birinci dalganın yeni başladığını belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 14.09.2020 17:19
Anahtar Kelimeler:
Erhurman
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