Erhürman’dan Tatar’ın paylaşımlarına tepki

Lefkoşa, 29 Mart 21 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kayıp şehit cenazesiyle ilgili paylaşımlarına tepki gösterdi.

Erhürman’ın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla ilgili olarak, CTP Basın Bürosu’ndan açıklama yapıldı.

ERHÜRMAN: TERBİYE SINIRLARINI AŞAN TATAR’IN ÖZÜR BORCU VAR!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın terbiye ve adap sınırlarını aştığını söyledi ve Tatar’ı şehit yakını olan Akansoy ailesinden özür dilemeye çağırdı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, Tatar’ın dün akşam sosyal medyada kayıp şehit cenazesiyle ilgili yaptığı paylaşımlara büyük tepki gösterdi. Memlekette aklıselimin süresiz izne çıkarıldığı bir dönem yaşadıklarını ifade eden Erhürman, “Ülkenin çivisi çıktı” benzetmesinde bulundu. Bunun en evvel Cumhurbaşkanlığı makamında yaşandığına işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamı, ne zaman ne söyleyeceği, nerede patlayacağı belli olmayan mayın gibi bir görev yerine getirmeye başladı. En son dün akşam patladı” dedi. Bir şehit ailesinin kendi tercih ve iradesiyle belirlediği bir törenle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı makamından açıklama geldiğine işaret eden Erhürman, gelen açıklamanın da, uygulamada olan yasadan bihaber olunduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“İNSANLARIN SİNİR UÇLARINA DOKUNACAK AÇIKLAMALAR”

Tatar’ın yaptığı açıklamaların akıllara durgunluk verecek nitelikte olduğunu dile getiren CTP lideri Tufan Erhürman, bu söylemlerin zor dönemlerden geçildiği esnada insanların sinir uçlarına dokunduğunu ifade etti. Erhürman, Tatar’ın insanların sinir uçlarına dokunacak söylemlerine devam etmesi halinde Meclis’in de kendisini aklıselime davet etme mecburiyetinin ortaya çıkacağını belirtti. Tatar’ın tüm bu yaptıklarına ek olarak şehit yakını olan CTP milletvekili Asım Akansoy’un açıklamalarını Twitter’da paylaşıp linç girişimi başlattığını vurgulayan Erhürman, “Bunu kabul etmek mümkün değil. Şehit ailesine mensup olan milletvekiline o yarattığı linç girişimi amacıyla ‘İngiliz bilmem nesi’ dedirten ve Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir Sn. Tatar’dan bahsediyoruz” dedi.

“BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR!”

Ersin Tatar’ın insanları kutuplaştırıp cephelere bölen, sosyal medyada beğeni almak için linç girişimi başlattığını ifade eden Tufan Erhürman, “Hem de hangi insanlara? Şehit yakını olan insanları hedef göstereceksiniz de birileri de onlara İngiliz bilmem nesi diyecek. Ve siz de bu ülkede bu halde cumhurbaşkanlığı yapacaksınız. Akıllara durgunluk verecek bir döneme taşıyor Sn. Tatar. Herkes silkinsin kendine gelsin!” dedi. Ülkenin sanıldığının aksine sahipsiz bir memleket olmadığını dile getiren Erhürman, Tatar’ın şehit yakını ailesine ve o aileye mensup CTP milletvekili Asım Akansoy’a özür borcu olduğunu vurguladı, Tatar’ın tutumlarını ve linç girişimlerini kınadı.

“BU TOPRAKLARDA DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HOŞGÖRÜ VAR”

Siyasetçilerin dönem dönem kaldırmakta güçlük çekebileceği eleştiriler aldıklarını vurgulayan CTP lideri Tufan Erhürman, buna karşın bu ülkedeki kültürün ortaya koyduğu hoşgörünün aslında AİHM kararlarında düşünce özgürlüğüyle ilgili olarak tanımlanmış olarak hoşgörünün bire bir aynısı olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin bu düşünce özgürlüğü ve hoşgörüleriyle gurur duyduğunun da altını çizen Erhürman, “Eleştiriyi hakaret olarak değerlendirip rahatsız olursanız tazminat yolu açıktır ama gidip polise savcılığa şikayet edip bunları ceza davası haline getirmek hangi cumhurbaşkanı döneminde yaşandı?” sorusunu sordu.

“ÖNCEKİ CUMHURBAŞKANLARI RUM’A YAMA OLMA FORMÜLÜNÜ MÜ GÖRÜŞTÜ?”

Tatar’ın federal çözüm için “Rum’a yama olma” ifadelerini sıklaştırarak kullandığını dile getiren Erhürman, aslında kendisinden önce görev yapan tüm Cumhurbaşkanlarını da “vatan haini” ilan ettiğini belirtti. Tatar’dan önceki tüm cumhurbaşkanlarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de federasyonu görüştüğünü açıklayan Erhürman, Tatar’ın söylediklerinin ne noktalara gittiğini bilmeden konuştuğunu belirtti.

“PANDEMİ KURALLARINI HİÇE SAYIP FİLM SETİNİ ZİYARET EDİYOR”

Ülkede koronavirüs pandemisinden dolayı bir yılı aşkın bir süreden beridir eğlence mekanlarında çalışanlar, ressamlar, heykel tıraşlar ve tiyatro oyuncularının mağdur olduğunu ve evlerine bir kuruş para götüremediklerini anımsatan Erhürman, böyle bir dönemde kapalı bir mekanda “Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” dizisinin galasının gerçekleştirilecek olmasının doğru olmadığını kaydetti. Ersin Tatar’ın geçtiğimiz günlerde bu dizi setini ziyaret ederek pandemi kurallarını hiçe saydığına işaret eden Erhürman, Kıbrıslı Türk sanatçıların yaşadıkları sıkıntıların görmezden gelindiğini söyledi. Ülkede her geçen gün diyalog kurma ortamının daha da yok olduğunun altını çizen Erhürman, “Kimsenin buna izin verme hakkı yoktur. Hele de cumhurbaşkanlığı makamında böyle bir hak hiç yoktur. Tam tersine, bu makamın bütün halkı kucaklaması gerekiyor. Birileri birileriyle çekişiyorsa o çekişmenin ortadan kalkması için uğraşması gerekirken çekişmenin kaynağı haline geldi cumhurbaşkanlığı makamı” dedi.

“YÜZ YÜZE EĞİTİMDE AŞILAMA OLMADAN EĞİTİM BAŞLAMAYACAKTI. NE DEĞİŞTİ?”

Eğitimde yaşanan sıkıntılara da değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete “Yüz yüze eğitimde aşılama olmadan başlayamayacaktı. Ne oldu da aşılama olmadan 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatma kararı aldınız?” sorusunu yöneltti. Gerek 12’nci sınıflar, gerekse diğer öğrencilerin hem eğitim açığı hem de fırsat eşitliği açısından yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunu konusunda herkesin hemfikir olduğunu dile getiren Erhürman, “Üst komite mi size bunu söyledi de siz söylediniz? Hükümet adına açıklama yaptınız ve kriter koydunuz. Aşılanma tamamlanmadan eğitime başlamayacağız demiştiniz. Sn. Olgun Amcaoğlu da bu konuda rakamlar çıkarmıştı. Bunu söyledikten sonra bir başka açıklama yaptınız, 12. Sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağını söylediniz. Madem ki daha önce şu anda almak istediğiniz karara ters düşen bir açıklama yapmıştınız, insanları çağırıp istişare ederdiniz, onların da uyacağı bir karar üreterek 12’nci sınıflarda eğitimi başlatırdınız. Bunun için müzakere etmeniz gerekliydi bu insanlarla. Bu yönetmek değildir” ifadelerini kullandı.