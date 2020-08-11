Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin uygulamalarının Kıbrıs Türk halkının sadece bugününü değil, geleceğini de mahvettiğini savundu.

Hükümetin seçim öncesi yaptığı istihdamlara değinen Erhürman, basında istihdamların iptal edildiğine dair haberler çıktığını ancak Başbakan, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı’nın bu iptallerden habersiz olduğunu söyledi, bu haberi kimlerin sızdırdığını sordu.

Ekonomide işlerin kötüye gittiğini kaydeden Erhürman, “Eylülde işsizlik patladığında hepimiz altında kalacağız. Geçsin seçim de bakarız diyorsunuz. Memleket gidiyor diyorum size. Ne olacak seçimden sonra? Ne var bu cumhurbaşkanlığı seçiminde?” diye sordu.

CTP'den verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında konuşan Erhürman, hükümet edenlerin parlak bir konu olduğu zaman konuşmak için adeta birbirleriyle yarıştığını, ancak parlak olmayan konularda herkesin adeta arazi olduğunu ileri sürerek, kabinenin ciddiyetsiz davrandığını savundu.

Yüzlerce özel sektör çalışanının işsiz kaldığını, onların 2-3 katı kadar fazlasının da halen evinde oturup işe çağrılmayı beklediğini ifade eden CTP lideri Erhürman, bin 200 kişinin de kısmi çalışma ödeneğine geçtiğini, bu verilerin devletin resmi kaynaklarından teyit edildiğini vurguladı.

Yaşanan döviz krizinin içerisinde hükümetin geçici istihdamlar yaptığının altını çizen Erhürman, bütçe görüşmelerinde kabine üyelerinden birisinin “Bu ülkenin kaynaklarının yüzde 79’u maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” diyen olursa, onu kürsüden inmeye davet edeceğini açıkladı.

Erhürman’dan hükümete istihdam tepkisi

“Basında istihdamların iptal edildiğine dair haberler çıktı, ancak Başbakan, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı’nın bu iptallerden haberi yok. Bu haberi kimler yaptırdı?”

“Özel sektör kan ağlıyor ama siz istediklerinizi seçip istihdam ediyorsunuz. Bunların duyulmayacağını mı zannediyorsunuz?”

“Silkinip kendinize gelin, bunu 50 kez söyledim ama umudum yok, yine de son kez bir daha söyleyeyim, çünkü yaptıklarınız bu halkın geleceğini mahvediyor.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin uygulamalarının Kıbrıs Türk halkının sadece bugününü değil, geleceğini de mahvettiğini söyledi. Hükümetin seçim öncesi yaptığı istihdamlara değinen Erhürman, basında istihdamların iptal edildiğine dair haberler çıktığını ancak Başbakan, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı’nın bu iptallerden habersiz olduğunu söyledi, bu haberi kimlerin sızdırdığını sordu.

Ekonomide işlerin kötüye gittiğini kaydeden Erhürman, “Eylülde işsizlik patladığında hepimiz altında kalacağız. Geçsin seçim de bakarız diyorsunuz. Memleket gidiyor diyorum size. Ne olacak seçimden sonra? Ne var bu cumhurbaşkanlığı seçiminde?” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, hükümet edenlerin parlak bir konu olduğu zaman konuşmak için adeta birbirleriyle yarıştığını, ancak parlak olmayan konularda herkesin adeta arazi olduğunu vurguladı, kabinenin ciddiyetsiz davrandığını belirtti. Yüzlerce özel sektör çalışanının işsiz kaldığını, onların 2-3 katı kadar fazlasının da halen evinde oturup işe çağrılmayı beklediğini ifade eden CTP lideri Erhürman, bin 200 kişinin de kısmi çalışma ödeneğine geçtiğini, bu verilerin devletin resmi kaynaklarından teyit edildiğini vurguladı. Yaşanan döviz krizinin içerisinde hükümetin geçici istihdamlar yaptığının altını çizen Erhürman, bütçe görüşmelerinde kabine üyelerinden birisinin “Bu ülkenin kaynaklarının yüzde 79’u maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” diyen olursa, onu kürsüden inmeye davet edeceğini açıkladı.

“KHK’LAR MECLİSE GELMİYOR”

Pandemi döneminde yapılan olağanüstü toplantılara atıfta bulunan Erhürman, bu toplantıların yapılma amacının ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yönetilmesini engellemek olduğunu, ancak geçmişte çıkarılan KHK’ların meclise minimal sayıda geldiğini belirtti. Meclisin çalışmaya devam etmesine rağmen KHK’ların çıkarılmaya devam ettiğine işaret eden CTP lideri, “Bu da hükümetin anayasal çerçevede kalmak konusunda ne kadar isteksiz olduğunu gösteriyor” dedi.

“DEVLET ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANINI GÖRMEZDEN GELİYOR”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sanayi bölgelerinde sanayi arsaları dağıtılıyor. Olacak şey değil. Siz bunları ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemin içerisinde çok büyük bir aymazlıkla yapıyorsunuz. Özel sektör durmadan şikayet ediyor, ‘Biz insanları yetiştiriyoruz sonra kamuya giriyorlar’ diye. Neredesiniz şimdi? İnsanlar bu dönemde şunu yaşadı, bu devlet özel sektör çalışanını görmezden geliyor. Şu anki hükümetin gözünde özel sektör çalışanı yok hükmündedir. Özel sektör çalışanı daha düşük maaşlara razı oluyor sırf güvende olsun diye. Siz de seçime beş kala, istihdam yapıyorsunuz ve bu ülkenin bugünün değil geleceğini mahvediyorsunuz.”

TATAR’A: SOMUT SONUÇLAR NEREDE?

Başbakan Tatar’ın Türkiye’den müjde vererek ‘Somut sonuçlarla dönüyorum’ dediğini anımsatan Erhürman, o müjdenin ne olduğunu sordu. Erhürman “Pandemi hastanesi yıl sonuna kadar yapılacakmış. Sanki para yokmuş da Türkiye’den kaynak ayrılmış gibi gösteriyorsunuz. Halkla dalga geçmekten başka yaptığınız bir şey yok. Bu kadarını tarih yazmadı” dedi.

Ankara’da 2021 bütçesinin görüşüldüğüne dair açıklamalar olduğunu ancak döviz kriziyle ilgili ne gibi iletişim kurulduğunu söylemediklerini anlatan Erhürman, Başbakan’ın ‘ezberden konuştuğunu’, ‘Üreticiyi koruyacağız’ dediğini anımsattı ve “Kimi korudunuz? Gidin Lefke’ye bakın üreticiler ne halde. Sattıkları ürünlerin fiyatları düştü. Artık insanlar ürettiklerini kepçeyle kazıp gömmeye başladı. Ama siz başka bir dünyadasınız, keşke biz de oralara gelebilsek” ifadesini kullandı.

“TAHRİBAT ÜÇE KATLANACAK”

Özel sektör kan ağlarken hükümetin ‘istediklerini seçip istihdam ettiğini’ vurgulayan CTP Genel Başkanı, “Bunların duyulmayacağını mı zannediyorsunuz? Bu bulaş ülke içinde yayılırsa bütün bu tahribatın üçe katlanacağını öngörüyor musunuz yoksa gezmeye devam mı edeceksiniz?” diye sordu.

BRT’de toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığını, bundan dolayı insanların birbirine girdiğini söyleyen Erhürman hükümete ‘bundan ötürü mü mutlusunuz?” sorusunu yöneltti.

CTP Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki bin liralık ödenekleri 2 aydan 4 aya çıkardınız, sevindim buna. ‘Sosyal sigorta prim desteklerinin yüzde 75’ini ödeyeceğiz’ dediniz ama aldığınız karar yüzde 30’a tekabül ediyor. Sizin bu uygulamanızla özel sektörden yüzlerce işçi daha işsiz kalacak. Bu prim desteği özel sektöre verilen tek gerçek destektir ve onu da yarı yarıya indirdiniz. Özel sektör Eylül ayından itibaren işçi durdurmaya başlayacak. Ne yapacaksınız bu işsizleri? ‘Ekonomide bir kriz masası kurun ve bir çerçeve oluşturun, biz de size destek olalım’ dedik, yapmadınız.

Kim gelip neyi talep ederse onun üstünden şekillenen bir politikanız var. Durdurulan işçi, KKTC vatandaşıysa işsizlik sigortası ödeyeceksiniz. KKTC vatandaşı olmayan çalışma izinli insana da git diyeceksiniz, o da giderse. Gitmezse ne yapacaksınız? Aç mı kalacak bu insanlar? Nereye doğru sürüklendiğimizin farkında değil misiniz? Eylülde işsizlik patladığında hepimiz altında kalacağız. Geçsin seçim de bakarız diyoruz, memleket gidiyor diyorum size. Ne olacak seçimden sonra? Ne var bu cumhurbaşkanlığı seçiminde?”

“LARNAKA’YA KADAR YÜRÜYÜN”

İmar planının içine Maraş’ın da katılacağından söz edildiğine dikkati çeken Erhürman, “Yürüyün Larnaka’ya kadar. Bu nedir? Ertele, Ekim’den sonra kim varsa hükümette boynu altında kalsın. Böyle ülke yönetilmez. İmar planıyla ilgili dünyanın gürültüsü koptu, tık yok. Pandemi hastanesinde de aynı. Hiçbir elinizi attığınız işi tamamlamadınız. Ne imar planını tamamladınız, ne pandemi hastanesini” dedi.

“DÖVİZİ TAKİP EDİN, BELKİ SİZ TAKİP EDİNCE DÜŞER”

Dövizle ilgili hükümetten yapılan açıklamaya da değinen CTP Genel Başkanı, “Biraz daha takip edeceğiz diyorsunuz, tamam takip edin bakalım. Siz takip edince döviz düşecek herhalde. Ben bu ülkenin geleceğini düşünerek konuşuyorum. Yaptıklarınız geleceğe zarar veriyor, geleceğimizi yok ediyor. Silkinip kendinize gelin, bunu 50 kez söyledim ama umudum yok, yine de son kez bir daha söyleyeyim, çünkü yaptıklarınız bu halkın geleceğini mahvediyor” dedi.