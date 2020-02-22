Erhürman’dan GAÜ’ye ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı seçimlerinin gerçekleşmesine kısa bir zaman kala Cumhurbaşkanı adaylarından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektör Serhat Akpınar’a ziyarette bulundu.

GAÜ Kurucu Rektör Serhat Akpınar; “Cumhurbaşkanlığı adaylarımızdan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ziyareti sevindirdi. Zorlu seçim sürecinde GAÜ ailesi adına başarılar diliyoruz. Ada’mız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman’ın ziyaretinde Kurucu Rektör Serhat Akpınar’a eşlik eden GAÜ Küresel Stratejik İşbirlikleri Direktörü Doç. Dr. İsmet Esenyel , ziyaret hakkında; “ Anlamlı ziyareti için Tufan Erhürman’a teşşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Ada’mız için çok önemli olan, stratejik planlarımızın, yaşantımızın ve Ada’mız adına daha güzel planlamalar yapılacağı bir döneme girmeyi umut ediyoruz. Bu zorlu süreçte Serhat Bey’in dediği gibi bizler GAÜ olarak her zaman başarılar dilemekteyiz” dedi.