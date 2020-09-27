banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Erhürman’dan Adaylara “Tv’de Tartışalım” Çağrısı

“GELİN CUMHURBAŞKANLIĞI VİZYONUMUZU, KIBRIS SORUNUNU, FEDERASYONU BİRLİKTE TARTIŞALIM. DOĞRUSU BUDUR”

27 Eylül 2020 Pazar 12:18
Erhürman’dan Adaylara “Tv’de Tartışalım” Çağrısı
banner337
banner351

“GELİN CUMHURBAŞKANLIĞI VİZYONUMUZU, KIBRIS SORUNUNU, FEDERASYONU BİRLİKTE TARTIŞALIM. DOĞRUSU BUDUR”

 Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimde yarışacak diğer adaylara TV’de tartışma çağrısı yaptı.

Pandemi süreci nedeniyle farklı bir propaganda dönemi yaşandığını anımsatan Erhürman, “Gelin hep beraber ekranlara çıkalım, tartışalım, seçmen de doğru kararını versin” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman, katıldığı programlardan birinde ‘Sizi her aradığımızda ulaşıyoruz, ama bazı adaylara ulaşmak ve onları ekranlara çıkarmak mümkün değil’ denilmesi üzerine adayların televizyonlarda birlikte tartışmasını önemli bir demokratik görev olarak gördüğünü söyledi.

Erhürman, “Ben her zaman hazırım. Buradan diğer aday arkadaşlara da çağrı yapıyorum. Gelin Cumhurbaşkanlığı vizyonumuzu, Kıbrıs sorununu, federasyonu birlikte tartışalım. Doğrusu budur” şeklinde konuştu.

Aylardır yeni bir Cumhurbaşkanlığı vizyonundan bahsettiğini, federasyonun tek gerçekçi çözüm şekli olduğunu anlattığını anımsatan Tufan Erhürman, “Mesela federasyon dışı seçenekler olduğunu iddia eden arkadaşlarımız bize bunun nasıl mümkün olacağını anlatsınlar” dedi.

banner341
“MÜZAKERE EDECEĞİMİZ ŞEKLİN ADI FEDERASYONDUR”

Erhürman şunları kaydetti:

“Federasyon dışındaki senaryoları ben gerçekçi bulmuyorum. Müzakere edecekseniz ve çözüme ulaşmak istiyorsanız, müzakere edeceğiniz şeklin adı federasyondur. Federasyonun da kendi içinde biçimleri vardır. Merkezi yanı güçlü federasyonlar, ya da kurucu devletleri güçlü federasyonlar vardır. Yıllarca Kıbrıs Türk tarafı masada, kanatları güçlü olan federasyonlar istedi. Kıbrıslı Rumlar ise merkezi yanı güçlü federasyon istediler. Son dönemde Sayın Anastasiadis aniden Türk tarafının on yıllardır savunduğu politikaya döner gibi yaptı. İlk ben çıktım ve dedim ki, ‘Bunu görüşmeye hazırım’. Bunları tartışalım. Bunlar dışında bir görüşü savunan varsa da, çıkıp bana anlatması gerekir nasıl yapacağını. Dinlemeye hazırım. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı’nın sadece müzakere ofisi olmadığını, içeride ve dışarıda liderlik yapması gerektiğini söylüyorum. Buna itirazı olanlarla da ekranlarda tartışmak isterim.”

“NE YAPTIKLARINI BİLMİYORLAR”

Pandemi süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, hükümetin hata üstüne hata yaptığını, halkın güvenini yitirdiğini ve kriz yönetiminin çöktüğünü savundu.

Erhürman şöyle devam etti:

“Hükümet karantina kararını çok geç aldı. Enfeksiyon Üst Kurulu’nun söylediği gün karantina uygulansaydı, biz bugün yaşadıklarımızı yaşamayacaktık. Ekonomi, eğitim, çalışma yaşamı ve sağlık bu noktaya gelmeyecekti. Karantina kararı zamanında alınsaydı iç piyasa bir noktaya kadar dönecek, insanlar kazanacak, kazandıktan sonra maliyeye vergisini de ödeyebilecekti. Zamanında alınmayan kararlarla virüs yayıldı, iç piyasa çökertildi, birçok yer kapandı, insanlar gelirsiz kaldı. O yanlış yüzünden üniversiteler kaderine terk edildi. Hükümet öğrencilerin geleceği dönemi hesaplayamadı. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Cumhuriyetçi Türk (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir
Başbakan Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir
Denktaş: “Kıbrıs Türk Halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız”
Denktaş: “Kıbrıs Türk Halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız”
Ydp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin Yanında Olduğunu Belirtti
Ydp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin Yanında Olduğunu Belirtti
Polisten Teknecik açıklaması: İDDİALAR ASILSIZ
Polisten Teknecik açıklaması: İDDİALAR ASILSIZ
Eski Meclis Başkanı Ve başbakanlardan Atun’dan Oktay Feridun için mesaj
Eski Meclis Başkanı Ve başbakanlardan Atun’dan Oktay Feridun için mesaj
22 gündür karantinada olan Arıklı: "Tek çare beklemek"
22 gündür karantinada olan Arıklı: "Tek çare beklemek"
Polisiye Olaylar… Taksiciyi Aracının İçinde Darp Ederek Burnunu Kıran 3 Kişi Tutuklandı
Polisiye Olaylar… Taksiciyi Aracının İçinde Darp Ederek Burnunu Kıran 3 Kişi Tutuklandı
Denktaş: “Annan planından beri, Türkiye ile ortak bir hedef yok”
Denktaş: “Annan planından beri, Türkiye ile ortak bir hedef yok”
Polisiye kısa kısa kısa...
Polisiye kısa kısa kısa...
Londra’da karantina karşıtlarına polis müdahalesi
Londra’da karantina karşıtlarına polis müdahalesi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim