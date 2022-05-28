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"Erhürman’a, Konuşma Sırasında Bağırdığım İddiaları Tamamıyla Asılsız"

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:30
"Erhürman’a, Konuşma Sırasında Bağırdığım İddiaları Tamamıyla Asılsız"

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bugün yapılan 36. Olağan Mali Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, konuşması sırasında bağırdığı iddialarının tamamıyla asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

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"Olayın özünde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın günün anlam ve öneminin tersine, KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü üzerinden, yanlış bir zamanlama ve doğru olmayan bir mekanda siyaset yapma gayesi vardır.

Tüm bunlara ek olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın kayıp cenazesine yetişecek olması ve kayıp yakınlarının daha fazla bekletilmemesi için uzayan genel kurul programı esnasında konuşmasını gereksiz bir şekilde daha da uzatan Tufan Erhürman’a yönelik yapılan uyarının 'bağırma' ve 'müdahale' olarak kamuoyuna yansıtılması; bilinçli yapılmış bir dezenformasyon ve beyhude bir algı yönetimi çabasıdır.

Yapılan asılsız ve gerçek dışı haberlere değerli halkımızın itibar etmeyeceğine olan inancımıza vurgu yaparken, yapılan yalan ve manipülatif yayınların topluma ve siyasi barışa bir fayda sağlamayacağını yinelemekte fayda görüyoruz"

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