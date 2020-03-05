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Erhürman: “yükseköğretimde Nicelik Bazından Çıkıp Nitelik Bazına Geçmeliyiz”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti. 

Erhürman: “yükseköğretimde Nicelik Bazından Çıkıp Nitelik Bazına Geçmeliyiz”

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti. 

05 Mart 2020 Perşembe 14:07
Erhürman: “yükseköğretimde Nicelik Bazından Çıkıp Nitelik Bazına Geçmeliyiz”
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Lefkoşa, 5 Mart 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti. 
CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gönyeli Spor Kulübü’nü de kabul eden Erhürman, ziyaret ve kabulde yaptığı konuşmalarda, üniversitelerin ülkeye gelir gelmesi açısından çok önemli alanlardan biri olduğunu söyledi. 
Erhürman, Başbakanlığı döneminde de sıkça söylediği; “yükseköğretim artık nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçip sürdürülebilirliğe önem vermeleri gereken bir alan” olduğuna işaret ederek, “Üniversitelerimizde neler oluyor? Nitelik açısından nerelere varıyoruz? Bütün bunları öğrenme çabası içerisindeyiz. Sadece gelir getirmesi değil mesele, kaliteli bir alandan gelir elde ediyor olmak, bizim için son derece önemli” diye konuştu. 
“CUMHURBAŞKANI GİRİŞİMCİ BİR ROL ÜSTLENMELİ”
Erhürman, şöyle devam etti:

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“Cumhurbaşkanlığı makamı bugüne kadar bir müzakerecilik makamı olarak algılandı. Onun dışında diğer alanlar, ‘görev alanının dışındadır’ diye değerlendirildi. Ancak yaşadığımız tecrübeler var. Biliyorsunuz, hükümetlerimiz istikrarsız. Çok kısa sürelerle görevde kalıyorlar ve bu kadar kısa sürelerle hükümetlerin yüksek öğrenim gibi, turizm gibi alanlarda bizim orta ve uzun vadeli planları ve programları hayata geçirebilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Bu alanlar da bizim can damarlarımız olduğuna göre, bizim oralarda orta ve uzun vadeli işler yapmamız gerekiyor. Üniversitelerimizi niteliğe doğru teşvik etmemiz gerekiyor. Maalesef hükümetlerin ömürleri kısa. Oturuyorlar koltuklara, daha anlayana kadar ne oluyor ne bitiyor, projeleri programlayana kadar hükümetler değişiyor. Şu anki Cumhurbaşkanımızın görev süresi 5 yıl. Bu 5 yılın içinde 5 Başbakan değişti bu ülkede. O yüzden orta ve uzun vadeli programlar artık hükümetlerden beklenebilecek düzeyde değil. Cumhurbaşkanlığı bütün bu alanlarda liderlik yapmalı, öncülük yapmalı. Bu alanların önünü açmalı. Gelen giden hükümetler arasında köprü görevi yapmalı. Cumhurbaşkanı hazırlanan, orta ve uzun vadeli projelerin hayat geçmesini sağlayacak bir girişimci rol üstlenmeli.”
“KIBRIS SORUNU ÇÖZÜMLENİNCEYE KADAR OLİMPİYAT BAYRAĞIYLA MÜSABAKALARA KATILMANIN YOLLARINI ARAMALIYIZ”
Spor konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, şunları kaydetti:
“Sporla ilgili konular bir koordinasyon içinde yürütülmeli ve sporumuzun dışarıya açılması için doğru yollar belirlenip o yollardan gidilmeli. Bu açıdan da spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak bir ekiple sporumuzu uluslararası alana nasıl taşıyacağımız yönünde çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeliyiz. Uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelikli davranmalıyız. Yine bu yönde Kıbrıs Sorunu çözümleninceye kadar Olimpiyat bayrağıyla müsabakalara katılmanın yollarını aramalıyız.”
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI

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