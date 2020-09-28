banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
468.305
DOLAR
7.7593
STERLİN
10.0157
EURO
9.0539
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Erhürman: “vizyonumuz Dünyaya Açılmak”

“DÜNYA’YA AÇILMAK İSTEYEN BİR HALKIZ. BUNU ÇÖZÜMLE YAPMAK İSTİYORUZ” 

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:09
Erhürman: “vizyonumuz Dünyaya Açılmak”
banner337
banner351

“DÜNYA’YA AÇILMAK İSTEYEN BİR HALKIZ. BUNU ÇÖZÜMLE YAPMAK İSTİYORUZ” 

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından toplanacak 5’li konferansın, Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırmasını istediklerini söyledi. 

Kıbrıs’ta bir an önce çözüm istediklerini söyleyen Erhürman, “Dünya’ya açılmak isteyen bir halkız. Bunu çözümle yapmak istiyoruz. Çözüme ulaşmak için mücadele ederken, diğer taraftan da dünyaya nasıl açılabiliriz, halkımızı nasıl dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturabiliriz sorusuna da yanıt teşkil eden unsurları vizyonumuzun içine koyduk. Doğrusu budur” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı programlarda değerlendirmelerde bulundu, mesajlar verdi.

“MÜZAKERELER BİZİ SONUCA GÖTÜRMELİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında toplanması muhtemel 5’li konferansın müzakereleri başlatmasını ve adayı çözüme götürmesini arzu ettiklerini söyleyen Erhürman, bununla beraber Crans Montana’da yaşananların bir daha yaşanmaması gereğine işaret etti. 

banner341
Erhürman şöyle dedi: 

“Bunun için bir formülasyon, bir metodoloji üzerinden 5’li konferansa başlamak istiyoruz. Crans Montana’da Kıbrıs Rum tarafının temsilcileri, ‘Biz siyasi eşitliği kendi halkımıza anlatamayız’ cümlesini kullanarak masadan kalktılar. Oysa hepimiz biliyorduk ki siyasi eşitlik kurulacak olan bir federasyonun en temel taşlarından biridir. Siyasi eşitlik olmadıkça, kurulacak bir federasyondan bahsetmek mümkün değildir.”

“KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN BİZE PAHALIYA MAL OLUYOR”

Müzakere masasındaki ‘zaman kazanma oyunları’ yüzünden zaman kaybedildiğini vurgulayan Erhürman, “Bu kaybettiğimiz zaman bize pahalıya mal oluyor” dedi.

Kaybedilen zamanın ‘dışarıya mal satamamak’, ‘Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden dışarıya satılan malların sınırlı kalması’ anlamına da geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, sporcularımızın, sanatçılarımızın, bilim insanlarımızın dünyaya açılmasının da geciktirildiğine vurgu yaptı. 

Erhürman, “Bir yandan müzakereleri sonuca ulaştırmak için canla başla çalışırken, eş zamanlı olarak da Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, Yeşil Hat Tüzüğü’nden sporcularımızın dünyaya açılmasına kadar olan tüm faaliyetleri eş zamanlı yürüteceğiz” dedi.

(TUĞ/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay Fox Tv’de Seçimi Ve Vizyonunu Anlattı
Özersay Fox Tv’de Seçimi Ve Vizyonunu Anlattı
Bağımsızlık İttifakı: “softa Şaşırtması”
Bağımsızlık İttifakı: “softa Şaşırtması”
Sağlık Bakanı Pilli Türkiye’nin Hibe Ettiği 5 Ambulansın Hafta İçinde Bakanlığa Teslim Edileceğini Açıkladı
Sağlık Bakanı Pilli Türkiye’nin Hibe Ettiği 5 Ambulansın Hafta İçinde Bakanlığa Teslim Edileceğini Açıkladı
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sprey Projesine Avrupa’dan Ödül...
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sprey Projesine Avrupa’dan Ödül...
Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı
Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı
Sağlık Bakanlığı’ndan TIP-İŞ’in iddialarına yönelik açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan TIP-İŞ’in iddialarına yönelik açıklama
Cumhurbaşkanlığı : “Rum tarafı otobüsleri öğrenciler için bölgeye giriş yapabilecek"
Cumhurbaşkanlığı : “Rum tarafı otobüsleri öğrenciler için bölgeye giriş yapabilecek"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılına perşembe günü başlıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılına perşembe günü başlıyor
Türkiye'den Pandemi hastanesine 5 yeni ambülans bağışı
Türkiye'den Pandemi hastanesine 5 yeni ambülans bağışı
Erhürman: Vizyonumuz dünyaya açılmak
Erhürman: Vizyonumuz dünyaya açılmak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim