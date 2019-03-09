Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
SANAL BETCİLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bariyerler faciayı önledi
BARİYERLER FACİAYI ÖNLEDİ
Sivil Savunmadan kayıp turiste yardım eli
SİVİL SAVUNMADAN KAYIP TURİSTE YARDIM...
Lefkoşa’da trafik kazası: İki kişi yaralandı
LEFKOŞA’DA TRAFİK KAZASI: İKİ KİŞİ...
banner282

Erhürman: "toplumumuzun Tüm Kesimleriyle Çok Verimli Görüşmeler Yaptık"

BAŞBAKAN ERHÜRMAN LONDRA\'DA TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU GENÇLER MAÇINI İZLEDİ

Erhürman: "toplumumuzun Tüm Kesimleriyle Çok Verimli Görüşmeler Yaptık"

BAŞBAKAN ERHÜRMAN LONDRA\'DA TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU GENÇLER MAÇINI İZLEDİ

09 Mart 2019 Cumartesi 16:43
Erhürman:

BAŞBAKAN ERHÜRMAN LONDRA'DA TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU GENÇLER MAÇINI İZLEDİ

 

Lefkoşa, 9 Mart 19 : Başbakan Tufan Erhürman, Londra'da Türk Toplumu Futbol Federasyonu 16 yaş altı gençler karma futbol takımları arasında oynanan maçı izledi.

 

Maçın ardından gençlere madalyalarını ve takımlara kupalarını veren Erhürman, Londra'da Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, gençleri bir araya getiren federasyon yetkililerini kutladı.

 

Erhürman, federasyonun İngiltere gibi büyük bir ülkede zor koşullarda toplumu birleştirip gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmasını takdir ederek, bu özveriyi yerinde görmekten çok memnun olduğunu vurguladı.

 

Kıbrıs'a dönünce buradaki gençlerle ülkedeki gençler arasındaki bağları köprüleri geliştirmek için çalışıp projeler üreteceklerini ifade eden Erhürman, İngiltere temaslarını da değerlendirdi.

 

Erhürman, Londra'da Kıbrıs Türk Toplumunun tüm kesimleriyle buluştuklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

 

Başbakan Erhürman, görüşmeleri kapsamında Kıbrıs Türk Festivali’nin bu yıl bir bütün olarak düzenlenmesi kararı aldıklarını belirtti.

 

Erhürman, Bugün burada gördüğü tablonun da önemli olduğunu ifade ederek, buradaki iletişim, birlik ve beraberliğin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve gençliği bir arada tutma açısından önemli olduğunu vurguladı.

 

Erhürman, Kıbrıs ile buradaki toplum arasındaki İşbirliğinin geliştirileceğini ifade ederek, "yapacak pek çok iş var. Buradaki işleri yerinde sahada görmek çok etkili oldu, bundan sonra daha çok çalışacağız. Gençlerimizi Kıbrıs'ta da bir araya getirip ülke ile bağlarını güçlendirip tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

 

(EMR/HÖ)         FOTOĞRAFLI

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
Sanal betciler tutuklu yargılanacak
Bariyerler faciayı önledi
Bariyerler faciayı önledi
10 Mart 2019 Pazar Gündemi
10 Mart 2019 Pazar Gündemi
Ubp Kadın Kolları “kadının Hayat’la İletişimi” Etkinliği Düzenledi
Ubp Kadın Kolları “kadının Hayat’la İletişimi” Etkinliği Düzenledi
Girne'de Araç Yangını
Girne'de Araç Yangını
Orkide Festivali Hisarköy’de Başladı
Orkide Festivali Hisarköy’de Başladı
“iş Geliştirme & Kişisel Gelişim Eğitimi” Paneli Ktso’da Yapıldı
“iş Geliştirme & Kişisel Gelişim Eğitimi” Paneli Ktso’da Yapıldı
Alman Sanatçı Art Space’te Söyleşi Yapacak
Alman Sanatçı Art Space’te Söyleşi Yapacak
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “yunus Emre’nin İzinde” Konferansları
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “yunus Emre’nin İzinde” Konferansları
Dp’li Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü Kapsamında Lefke’de Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Dp’li Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Günü Kapsamında Lefke’de Kahvaltıda Bir Araya Geldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim