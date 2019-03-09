BAŞBAKAN ERHÜRMAN LONDRA'DA TÜRK TOPLUMU FUTBOL FEDERASYONU GENÇLER MAÇINI İZLEDİ

Lefkoşa, 9 Mart 19 : Başbakan Tufan Erhürman, Londra'da Türk Toplumu Futbol Federasyonu 16 yaş altı gençler karma futbol takımları arasında oynanan maçı izledi.

Maçın ardından gençlere madalyalarını ve takımlara kupalarını veren Erhürman, Londra'da Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, gençleri bir araya getiren federasyon yetkililerini kutladı.

Erhürman, federasyonun İngiltere gibi büyük bir ülkede zor koşullarda toplumu birleştirip gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmasını takdir ederek, bu özveriyi yerinde görmekten çok memnun olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'a dönünce buradaki gençlerle ülkedeki gençler arasındaki bağları köprüleri geliştirmek için çalışıp projeler üreteceklerini ifade eden Erhürman, İngiltere temaslarını da değerlendirdi.

Erhürman, Londra'da Kıbrıs Türk Toplumunun tüm kesimleriyle buluştuklarını ve çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Başbakan Erhürman, görüşmeleri kapsamında Kıbrıs Türk Festivali’nin bu yıl bir bütün olarak düzenlenmesi kararı aldıklarını belirtti.

Erhürman, Bugün burada gördüğü tablonun da önemli olduğunu ifade ederek, buradaki iletişim, birlik ve beraberliğin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve gençliği bir arada tutma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs ile buradaki toplum arasındaki İşbirliğinin geliştirileceğini ifade ederek, "yapacak pek çok iş var. Buradaki işleri yerinde sahada görmek çok etkili oldu, bundan sonra daha çok çalışacağız. Gençlerimizi Kıbrıs'ta da bir araya getirip ülke ile bağlarını güçlendirip tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI