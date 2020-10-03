Erhürman: “toplumu Daha Fazla Germeyin”

“TOPLUMU DAHA FAZLA GERMEYİN. MÜDAHALE DE, MÜDAHALE ALGISI DA, MANİPÜLASYON DA DEMOKRASİYE HİZMET ETMEZ”

“TOPLUMUN AKLI DA VARDIR, İRADESİ DE VARDIR. İRADE LEFKOŞA’DADIR, BURADADIR. NASIL Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İRADESİ ANKARA’DAYSA, NASIL Kİ İNGİLTERE’NİN İRADESİ LONDRA’DAYSA BİZDE DE İRADE LEFKOŞA’DADIR”

Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın gerginlik değil huzur istediğini, müdahalelerin de manipülasyonların da demokrasiye hizmet etmediğini bildirdi. Erhürman “Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi Ankara’daysa, nasıl ki İngiltere’nin iradesi Londra’daysa bizim irademiz de Lefkoşa’dadır” dedi.

CTP lideri Erhürman, Kanal T’de yayınlanan “Seçime Doğru” programına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erhürman’ın, program öncesinde Kanal T önünde kalabalık bir genç grubu tarafından coşkuyla karşılandığı belirtildi.

Programda konuşan Erhürman, demokrasinin “halkın iktidarı” olduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, halkın beklentisinin iradesinin sandığa yansıması ve halkın istediği vizyonu taşıyan kişinin sandıktan çıkması ve halkın verdiği görevleri yerine getirmesi olduğunu söyledi. Halkın iradesinin çarpıtılmadan sandığa yansıtılmasının gereklilik olduğunu kaydeden Erhürman, toplumda bir müdahale algısı olduğunu vurguladı ve “Bu algı kendi başına zaten yeterlidir iradenin etkilenmesi açısından. Sahada olmasa bile, bunun konuşuluyor olması dahi iradeyi çarptırmak anlamında bir etki yaratabilir” dedi.

“MANİPÜLASYON DA İRADEYİ ÇARPTIRIR”

Manipülasyonun da iradeyi çarptırabildiğini söyleyen Erhürman, şunları kaydetti:

“’Ben böyle dersem ve insanların duygularıyla oynarsam, bu şöyle bir sonuç doğurur’ üstünden bir propaganda uygularsanız, bu da insanların iradesini çarptıran bir şeydir. Gerginlik toplumu cephelere çeker. Bu da demokrasi açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Bu aslında soğuk savaş taktikleridir. Böl, toplumu cephelere yönelt, düşmanlar yarat, ötekiler yarat ve gerginlikler yarat. Bunlar hem eski, hem de yanlış taktiklerdir.”

“TOPLUM GERGİNLİKTEN USANDI”

Toplumun birçok sorunla boğuşmakta olduğunu ve gerginlikten usandığını da vurgulayan Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplum ‘Ben artık gerginlik değil, huzur istiyorum’ diyor. Umarım bundan herkes, alması gereken mesajı alır. Çünkü bu toplumun dertleri var. Tuzu kuru olanlar bunu görmeyebilir, ama tuzu kuru olmayanlar var bu toplumda. İşsiz kalan, gelirsiz kalan inanlar kan ağlıyorlar. Germeyin artık bu toplumu. Toplumun aklı da vardır, iradesi de vardır. Hep söylüyorum, irade Lefkoşa’dadır. Buradadır. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi Ankara’daysa, nasıl ki İngiltere’nin iradesi Londra’daysa bizde de irade Lefkoşa’dadır. Kıbrıs Türk halkı kendi iradesinin de tarihinin de öznesidir. Ne manipülasyon, ne müdahale, ne müdahale algısı. Bunların hiçbiri demokrasiye hizmet etmez.”

“CUMHURBAŞKANI HALKIN AYRIŞMASINA İZİN VERMEMELİ”

Programda Cumhurbaşkanı’nın görev alanıyla ilgili sorulara da yanıt veren Erhürman, “Müzakereler ile birlikte Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılması için hamleleri de yapacak. ‘Müzakereler bitsin de sonra yaparım’ demeyecek, eş zamanlı yapacak. Aynı Cumhurbaşkanı içeride de liderlik edecek. Ekonomi, sağlık, eğitim onun da gündemi olacak. Cumhurbaşkanı ayrıca halkı da bütünleştirecek, ayrışmasına izin vermeyecek. Bütün halkı kucaklayacak” dedi.

“EKONOMİDE DUVARA DOĞRU GİDİYORUZ”

Pandemi dolayısıyla her eve ateş düştüğünü, otellerin kapanmasından dolayı evine ekmek götüremeyen, iş yerlerini açamayan insanlar, olduğuna vurgu yaptı. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelmesi halinde, ilk iş olarak “ekonomi” başlığı altında, Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğini, çünkü ekonomi açısından ülkenin duvara doğru gittiğini söyledi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI