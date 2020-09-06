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Erhürman: “sürecin Yönetilmemiş Olması Bizi Maalesef Duvara Doğru Götürüyor”

Lefkoşa, 6 Eylül 2020 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini” söyledi.

06 Eylül 2020 Pazar 13:39
Erhürman: “sürecin Yönetilmemiş Olması Bizi Maalesef Duvara Doğru Götürüyor”
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Lefkoşa, 6 Eylül 2020 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini” söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman dün Mutluyaka, Mormenekşe ve Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini savunan Erhürman, en başta ‘karantinasız giriş yaptırmayın’ uyarısında bulunduklarını ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Erhürman, “Turist getireceklerini söyleyerek açtılar. Ne oldu? En kalabalık otelin doluluk oranı yüzde 20’yi geçemedi. Sağlığı da, ekonomiyi de, eğitimi de kaosa soktular. Öngörüsüzlük, hesapsızlık maalesef hat safhada” dedi.

 

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Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini, bundan dolayı da son derece sıkıntılı bir noktaya gelindiğini ifade eden Erhürman, “Sürecin yönetilmemiş olması bizi maalesef duvara doğru götürüyor” dedi.

 

EKONOMİK KARARLARI ELEŞTİRDİ

Pandemi sürecinde hükümetin ekonomik kararlarını da eleştiren Erhürman, ilk günden itibaren özel sektörü, hayvancıyı, çiftçiyi, ulaşım sektörünü desteklemek gerektiğini savunduklarını söyledi.

Erhürman, “Bu sektörleri desteklemek maliyeyi de desteklemektir. Çünkü onlar kazanırsa, onların vergileriyle maliye de gelir elde edecek. Ama hükümet dinlemedi, anlamadı, yapmadı. Geldiğimiz noktada binlerce yeni işsiz ve evine ekmek götüremeyen insanımız var” dedi.

Ekim ayında seçilecek Cumhurbaşkanı’nın kucağında pandemi, ekonomi, eğitim ve Doğu Akdeniz gibi önemli sorunlar bulacağını ifade eden Erhürman, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, aynı anda hem Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereleri sonuca ulaştırmak için uğraşacak, aynı anda Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılmasından, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne, sporcularımızın yurtdışına çıkmasından, Yeşil Hat Tüzüğü’nün sınırlarının genişletilmesine kadar her alanda aralıksız dışarıyla bağlantı kuracak” dedi.

(ID/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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