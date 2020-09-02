banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
467.066
DOLAR
7.3669
STERLİN
9.8906
EURO
8.7368
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Erhürman: “sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, virüsle mücadelede en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına toplum olarak çok şey borçlu olunduğunu söyledi. 

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
Erhürman: “sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
banner337
banner351

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, virüsle mücadelede en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına toplum olarak çok şey borçlu olunduğunu söyledi. 

Erhürman, gerek sağlık çalışanlarının özverisi, gerekse halkın bilinçli tutumu sayesinde kazanılan süreyi hükümetin heba ettiğini, yapılması gerekenleri yapmadığını ifade etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, beraberindeki heyetle Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Erhürman, 10 Mart’ta alınan kapanma kararının üzerinden altı ay geçtiğini, bu sürecin heba edildiğini, hükümetin gerekenleri yapmadığını savundu.

Gerek pandemi hastanesi, gerekse hemşire alım prosedürü konusunda bir organizasyona gidilmesini önerdiklerini, ancak hükümetin kimseye kulak vermediğini ifade eden Tufan Erhürman, gelinen noktada hem sağlık, hem ekonomi, hem de eğitim alanlarında ciddi risk ve belirsizlikler oluştuğunu kaydetti.

banner341
“İSTİHDAMLAR İÇİN ÖNERİ”

Sağlık ve eğitim personeli alımı konusunun seçim yasaklarının dışına alınması için Meclis’te öneri sunduklarını kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin buna da yanaşmadığını, sonuçların ortada olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin şimdiye kadar en az zararla atlatılmasında hekimiyle, hemşiresiyle tüm sağlık çalışanlarının ve birinci dönemde eve kapanarak özveri gösteren halkın en önemli rolü oynadığını anlatan Erhürman, yürütmenin ise koordinasyon ve doğru adım atma konusunda ciddi zafiyetler yaşadığını kaydetti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KOORDİNASYON SÜREÇLERİNDE AKTİF OLMALI”

Dış dünyayla daha fazla temasa ihtiyaç olduğunu ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın iç konulara da daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini ifade eden CTP lideri Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı her alanda liderlik yapabilmeli. Özellikle koordinasyon ve organizasyon süreçlerine daha fazla dahil olması gerektiğini pandemi döneminde bir kez daha gördük” dedi. 

Erhürman, Kıbrıs sorununun Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte daha da yakıcı hale geldiğine dikkati çekerek, çok daha aktif bir dış politika gerektiğini de sözlerine ekledi.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi” Komitede görüşüldü
“Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi” Komitede görüşüldü
Sıcak Hava Devam Edecek
Sıcak Hava Devam Edecek
Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması
Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması
Sıcak hava devam edecek... 45 DERECE !!!
Sıcak hava devam edecek... 45 DERECE !!!
Erhürman: “Sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “Sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Lefkoşa'da harup ve zeytin hasadı Başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa'da harup ve zeytin hasadı Başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
KTAMS, Mahkemeler Personelinin Ek Mesaileri İçin Cumaya Kadar Süre Tanıdı
KTAMS, Mahkemeler Personelinin Ek Mesaileri İçin Cumaya Kadar Süre Tanıdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim