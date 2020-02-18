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Erhürman, İstanbul Temaslarını Tamamladı

“KIBRISLI TÜRKLER, TÜRKİYE VE DÜNYAYLA KONUŞABİLME ZEMİNİNİ KORUYABİLMELİ”

Erhürman, İstanbul Temaslarını Tamamladı

“KIBRISLI TÜRKLER, TÜRKİYE VE DÜNYAYLA KONUŞABİLME ZEMİNİNİ KORUYABİLMELİ”

18 Şubat 2020 Salı 17:34
Erhürman, İstanbul Temaslarını Tamamladı
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“KIBRISLI TÜRKLER, TÜRKİYE VE DÜNYAYLA KONUŞABİLME ZEMİNİNİ KORUYABİLMELİ”

Lefkoşa, 18 Şubat 20 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İstanbul temaslarını tamamladı.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre bir dizi temaslarda bulunmak için 16 Şubat Pazar akşamı İstanbul’a giden Erhürman, temasları çerçevesinde ilk olarak Türkiye ve dünya medyasından bir grup gazeteciyle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin ele alındığı bir buluşma gerçekleştirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERHÜRMAN: “KIBRISLI TÜRKLER, TÜRKİYE VE DÜNYAYLA KONUŞABİLME ZEMİNİNİ KORUYABİLMELİ”

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Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ve dünyayla konuşabilme zeminini korumasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Erhürman, sorunların çözümünde diplomasinin tek yol olduğunu, sabırla, serinkanlılıkla ve akıl yoluyla her türlü sorunun çözümü için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

“KIBRISLI TÜRKLERİN VAROLUŞ ENDİŞESİNİ GİDERMEK EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ OLMALI”

İstanbul temasları çerçevesinde Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyen ve öğrencilere yönelik “Kıbrıs'ta Yeni Dönem” başlıklı bir de konferans veren Erhürman, Kıbrıslı Türklerin varoluş endişesi taşıdığını söyledi. Erhürman, bu endişenin giderilmesi için bir yandan çözüm için mücadele verirken bir yandan Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkileri korumaya, bir yandan da toplumun temel ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, çözüm sürecinde Rum tarafıyla siyasal eşitliğin yanı sıra ekonomik ve sosyal olarak da eşitliği sağlayacak yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Çözüme de, okula da, hastaneye de ihtiyaç duyan Kıbrıslı Türklerin bu hedeflere ulaşmak için kaybedecek zamanı olmadığını vurgulayan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimi bu hedefe yaklaşmak için bir fırsattır” dedi.

Erhürman, akşam saatlerinde de İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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