Erhürman: “irade Lefkoşa’da, Özne Kıbrıs Türk Halkı”

CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN, DİĞER BAZI CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İLE BİRLİKTE KIBRIS GENÇ TV’DE YAYINLANAN “ER MEYDANI-SEÇİM ÖZEL” PROGRAMINA KATILDI

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, iradenin Lefkoşa’da olduğunu ve öznenin Kıbrıs Türk halkı olduğunu vurguladı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin varoluş, özne olma ve kendi iradesine sahip çıkma tarihi olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer bazı Cumhurbaşkanı adayları ile birlikte Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Er Meydanı-Seçim Özel” programına katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman program öncesinde Mustafa Alkan ile diğer adaylara saksıya ekilmiş birer feslikan armağan ederek, seçimin demokratik bir ortamda, barış içerisinde geçmesini diledi.

“SEÇİMDEN SONRA TÜM TARAFLARLA DİYALOG”

Türkiye ile ilişkilerde en sıkıntılı dönemin yaşandığını, durumun yönetilemeyen bir ilişki haline geldiğini söyleyen Erhürman, “İrade Lefkoşa’dadır, özne Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihi varoluş, özne olma, kendi iradesine sahip çıkma tarihidir” dedi.

İki ülke arasında konuşma olanağı ortadan kalkmışsa, bunu doğru zemine oturtup, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda diyalog başlatılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bugünkü durumdan memnun değilim, çünkü Kıbrıs Türk halkının çıkarları zedelendi. O yüzden 19 Ekim’den sonra tüm taraflara diyalog çağrısı yapacağım” dedi.

“MARAŞ KONUSU DA BM İLE İSTİŞARE EDİLMELİ”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5’li konferans toplamasını ve müzakerelerin yeniden başlaması beklentisini de yorumlayan Erhürman, müzakerelerle eş zamanlı olarak Maraş’ın açılması çalışmalarının başlatılması, doğal gaz çalışmalarının ele alınması, Yeşil Hat Tüzüğü, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgilenmek gerektiğini söyledi.

“BU ADADA BİZ DE VARIZ, GÖRMEZDEN GELİNEMEYİZ”

Seçilmesi halinde, müzakere olsun diye müzakere yapmayacaklarını söyleyen Erhürman, bir an önce çözüm için müzakere istediklerini vurguladı ve “Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın 5’li konferansta ilkesel düzeyde anlaşılması ve görüşme sürecinin planlanmasını istiyoruz” dedi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden müzakere masasının da etkilendiğini söyleyen Erhürman, “Bu ada bizim de adamızdır. Biz bu adada varız, kimse de bizi görmezden gelemez” dedi.

“İLK İŞİM EKONOMİ KONUSUNDA BAKANLAR KURULU’NA BAŞKANLIK ETMEK”

Cumhurbaşkanı’nın hem içeride, hem de dışarıda liderlik etmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “seçimden sonra göreve gelecek Cumhurbaşkanı’nın önünde çok büyük bir işsizlik problemi bulacağını, dövizin her eve ateş düşürdüğünü, eğitimde, ekonomide ciddi sorunlar olduğunu ve bunlarla da uğraşacağını” vurguladı.

İradeye sahip çıkmanın yolunun kendi ayakları üzerinde durmaktan geçtiğine dikkati çeken Erhürman, “Son dönemde yaşananlar bu hedefe yaklaştıracağı yerde, maalesef bizi uzaklaştırmaktadır. Ben 19 Ekim’den sonra ilk olarak ekonomi konusunda Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğim. Çünkü Anayasa’nın 5’inci maddesi hükümet ile birlikte bana bu yetkiyi veriyor” dedi.

Parti açıklamasında, program nedeniyle izleyicilerden beğeni toplayan Erhürman’a sosyal medya hesaplarından “binlerce” destek mesajı paylaşılırken, program sonrasında Kıbrıs Genç TV stüdyolarına gelen bir grubun da Erhürman lehine tezahüratta bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI