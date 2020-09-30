banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1136
ALTIN
470.553
DOLAR
7.7545
STERLİN
9.9766
EURO
9.0783
Can suyuna ‘asrın rezaleti’ demek insafsızlıktır!
Can suyuna ‘asrın rezaleti’ demek...
Rahmetli Denktaş’a baklava operasyonu...
Rahmetli Denktaş’a baklava operasyonu...
Kafkasya’nın anahtarı Karabağ...
Kafkasya’nın anahtarı Karabağ...
Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20 TL
Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20...
banner376

Erhürman: “irade Lefkoşa’da, Özne Kıbrıs Türk Halkı”

CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN, DİĞER BAZI CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İLE BİRLİKTE KIBRIS GENÇ TV’DE YAYINLANAN “ER MEYDANI-SEÇİM ÖZEL” PROGRAMINA KATILDI

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:22
Erhürman: “irade Lefkoşa’da, Özne Kıbrıs Türk Halkı”
banner337
banner351

CTP GENEL BAŞKANI ERHÜRMAN, DİĞER BAZI CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İLE BİRLİKTE KIBRIS GENÇ TV’DE YAYINLANAN “ER MEYDANI-SEÇİM ÖZEL” PROGRAMINA KATILDI

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, iradenin Lefkoşa’da olduğunu ve öznenin Kıbrıs Türk halkı olduğunu vurguladı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin varoluş, özne olma ve kendi iradesine sahip çıkma tarihi olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer bazı Cumhurbaşkanı adayları ile birlikte Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Er Meydanı-Seçim Özel” programına katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman program öncesinde Mustafa Alkan ile diğer adaylara saksıya ekilmiş birer feslikan armağan ederek, seçimin demokratik bir ortamda, barış içerisinde geçmesini diledi.

“SEÇİMDEN SONRA TÜM TARAFLARLA DİYALOG”

Türkiye ile ilişkilerde en sıkıntılı dönemin yaşandığını, durumun yönetilemeyen bir ilişki haline geldiğini söyleyen Erhürman, “İrade Lefkoşa’dadır, özne Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihi varoluş, özne olma, kendi iradesine sahip çıkma tarihidir” dedi.

İki ülke arasında konuşma olanağı ortadan kalkmışsa, bunu doğru zemine oturtup, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları doğrultusunda diyalog başlatılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bugünkü durumdan memnun değilim, çünkü Kıbrıs Türk halkının çıkarları zedelendi. O yüzden 19 Ekim’den sonra tüm taraflara diyalog çağrısı yapacağım” dedi.

banner341
“MARAŞ KONUSU DA BM İLE İSTİŞARE EDİLMELİ”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5’li konferans toplamasını ve müzakerelerin yeniden başlaması beklentisini de yorumlayan Erhürman, müzakerelerle eş zamanlı olarak Maraş’ın açılması çalışmalarının başlatılması, doğal gaz çalışmalarının ele alınması, Yeşil Hat Tüzüğü, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgilenmek gerektiğini söyledi.

“BU ADADA BİZ DE VARIZ, GÖRMEZDEN GELİNEMEYİZ”

Seçilmesi halinde, müzakere olsun diye müzakere yapmayacaklarını söyleyen Erhürman, bir an önce çözüm için müzakere istediklerini vurguladı ve “Siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığın 5’li konferansta ilkesel düzeyde anlaşılması ve görüşme sürecinin planlanmasını istiyoruz” dedi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden müzakere masasının da etkilendiğini söyleyen Erhürman, “Bu ada bizim de adamızdır. Biz bu adada varız, kimse de bizi görmezden gelemez” dedi.

“İLK İŞİM EKONOMİ KONUSUNDA BAKANLAR KURULU’NA BAŞKANLIK ETMEK”

Cumhurbaşkanı’nın hem içeride, hem de dışarıda liderlik etmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “seçimden sonra göreve gelecek Cumhurbaşkanı’nın önünde çok büyük bir işsizlik problemi bulacağını, dövizin her eve ateş düşürdüğünü, eğitimde, ekonomide ciddi sorunlar olduğunu ve bunlarla da uğraşacağını” vurguladı.

İradeye sahip çıkmanın yolunun kendi ayakları üzerinde durmaktan geçtiğine dikkati çeken Erhürman, “Son dönemde yaşananlar bu hedefe yaklaştıracağı yerde, maalesef bizi uzaklaştırmaktadır. Ben 19 Ekim’den sonra ilk olarak ekonomi konusunda Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğim. Çünkü Anayasa’nın 5’inci maddesi hükümet ile birlikte bana bu yetkiyi veriyor” dedi.

Parti açıklamasında, program nedeniyle  izleyicilerden beğeni  toplayan Erhürman’a sosyal medya hesaplarından “binlerce” destek mesajı paylaşılırken, program sonrasında Kıbrıs Genç TV stüdyolarına gelen bir grubun da Erhürman lehine tezahüratta bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

(AK/ÖK)  FOTOĞRAFLI

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgöçmen: “hükümetten, Haklı Taleplerimiz Konusunda, Eyleme Geçmemizi Beklemeden Adım Atmasını Talep Ediyoruz”
Özgöçmen: “hükümetten, Haklı Taleplerimiz Konusunda, Eyleme Geçmemizi Beklemeden Adım Atmasını Talep Ediyoruz”
El-sen İskele Ve Güzelyurt’ta Grev Başlattı
El-sen İskele Ve Güzelyurt’ta Grev Başlattı
Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı…
Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı…
Azerbaycan’dan Ydp Gençlik Kollarına Teşekkür
Azerbaycan’dan Ydp Gençlik Kollarına Teşekkür
Denktaş: " Gelir kaybı varsa KIB-TEK'in desteklenmesi gerekir"
Denktaş: " Gelir kaybı varsa KIB-TEK'in desteklenmesi gerekir"
Erhürman: "İrade Lefkoşa'da, özne Kıbrıs Türk halkı"
Erhürman: "İrade Lefkoşa'da, özne Kıbrıs Türk halkı"
Vakkas Altınbaş yurtdışına çıkabilecek
Vakkas Altınbaş yurtdışına çıkabilecek
Tatar:" Ankara ziyareti son derece yararlı geçti"
Tatar:" Ankara ziyareti son derece yararlı geçti"
Tüm kreşler yarın tam zamanlı açılıyor
Tüm kreşler yarın tam zamanlı açılıyor
Arıklı: "Adaylar, federasyon konusunda net olmalı"
Arıklı: "Adaylar, federasyon konusunda net olmalı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim