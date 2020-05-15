Lefkoşa, 15 Mayıs 20 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne esnafını ziyaret etti, sorunları ve esnafın çözüm önerilerini dinledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip Koronavirüs (COVID-19) kriziyle birlikte kepenklerini kapatan ve geçtiğimiz hafta yeniden açılan esnaf sorunlarını anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da krizden en çok zarar gören yerlerin tespit edilip yeniden hayata geçirilmeleri için çalışma yapılması gerektiğini kaydetti; kira bedelleri üzerinde de çalışılması gerektiğini söyledi.

Devletin 2 aylık kapanış sürecinde özel sektör için başlattığı maddi destek akışının, halen kapalı bulunan iş yerlerinde çalışan işçiler için devam etmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını da belirtti.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI