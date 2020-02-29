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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Erhürman: “cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ardından 5’li Konferansın Hayata Geçmesi En Temel Beklentim”

“CUMHURBAŞKANI’NIN İSTİKRARLI GÖREV SÜRESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ”

Erhürman: “cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ardından 5’li Konferansın Hayata Geçmesi En Temel Beklentim”

“CUMHURBAŞKANI’NIN İSTİKRARLI GÖREV SÜRESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ”

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
Erhürman: “cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ardından 5’li Konferansın Hayata Geçmesi En Temel Beklentim”
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“CUMHURBAŞKANI’NIN İSTİKRARLI GÖREV SÜRESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ”
Lefkoşa, 29 Şubat 20 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman, CTP Gençlik Örgütü’nün organizasyonuyla “Gençler Soruyor” etkinliğinde yurttaşlarla bir araya geldi. 
Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ardından 5’li konferansın hayata geçmesinin en temel beklentisi olduğunu söylerken, bu 5’li konferansın sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.
“SARAYÖNÜ’NDE OTURUP KALMAYACAĞIZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, müzakere süreçlerinde çok yıllar kaybedildiğini  ve başlanılan yere geri dönüldüğünü belirterek, “Yine aynı süreci yaşamak istemiyoruz. O yüzden 5’li konferans öncesinde ciddi bir hazırlık evresine girmeliyiz. Çünkü biz sonuç çıksın diye 5’li konferansa gidiyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen yine de çözüme ulaşamazsak, çözüme kadarki evrede bizi adım adım çözüme ulaştıracak adımları atmalıyız. Yani Sarayönü’nde oturup kalmayacağız” dedi.
“EKONOMİMİZDE CİDDİ ANLAMDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR”
Ekonomide ciddi anlamda tehlike çanları çaldığını, 2 senedir Türkiye’den gelen ve kullanılan paranın 9 milyon 400 bin TL olduğunu belirten Erhürman, “Bu hangi hükümetin olduğuyla ilgili değildir” ifadesini kullandı. 
Erhürman, şöyle devam etti:

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“Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız takdirde kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmamız lazım. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı makamının çok çalışması gerekmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı yurt dışında Cumhurbaşkanı’ndan başka yetkili yoktur. O yüzden Doğrudan Ticaret Tüzüğü ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi için de Cumhurbaşkanı görüşecek. Direkt uçuş için de Cumhurbaşkanı görüşecek. Sporcularımızın uluslararası müsabakalara katılmalarının önünü açmak için de Cumhurbaşkanı görüşecek”.
“BİZ KAÇ NESLİ DAHA HARCAYACAĞIZ?”
Erhürman konuşmasında şunları dile getirdi:
“Bizim sporcularımızın yurt dışında müsabakalara katılabilmeleri için önlerinde engeller var. Bazı federasyonlar kendi bünyelerinde birtakım temaslar yaparak bunu aşmaya çalışıyor, aşanlar da var. Ancak Cumhurbaşkanlığı çatısı altında, spor hukukçularından, federasyon temsilcilerinden oluşan bir komite kurarak bu yönde adımlar atmalıyız. Biz uluslararası spor müsabakalarına oldukça fazla katılmalıyız. Bizim spor anlamında da içte ve dışta politikalar belirlememiz gerekmektedir. Biz bu çıkmaz içinde kaç nesli daha harcayacağız? Kaç nesli daha feda edeceğiz?”
“BİZ NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ”
Ülkede, hükümetler nezdinde bir siyasi istikrarsızlık bulunduğunu, hükümetlerin ömürlerinin 1-1,5 yılla sınırlı olduğu için orta ve uzun vadede projeler yapılamadığını belirten Erhürman, “Örneğin, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık görev süresi içerisinde, 5 hükümet değişti. O yüzden Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık istikrarlı görev süresini içeride ve dışarıda etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bu yönde hukuki zemin de mevcuttur. Biz de ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Bunu çok çalışıp yapmak için de bu 5 yıllık görev süresini istiyoruz. Çünkü biz, varlığımızı, kimliğimizi, kültürümüzü ileriye taşımaya yeminliyiz. Ama bu lafla olmaz, icraatla olur. O yüzden gece gündüz demeden, çok çalışmalıyız” dedi.
(ŞEB/HA) FOTOĞRAFLI
 

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