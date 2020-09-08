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Erhürman:  “bu Şartlarda, Dış Dünyayla İletişimi Kuracağımız Yegane Makam Cumhurbaşkanlığı’dır”

Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu şartlarda, dış dünyayla iletişimi kuracağımız yegane makam Cumhurbaşkanlığı’dır. O yüzden spor için Cumhurbaşkanlığı’nda bir komite kurulacak. Bu da yetmez, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortak komite de kurulmalı” şeklinde konuştu.

08 Eylül 2020 Salı 14:07
Erhürman:  “bu Şartlarda, Dış Dünyayla İletişimi Kuracağımız Yegane Makam Cumhurbaşkanlığı’dır”
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Lefkoşa, 8 Eylül 20 : Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu şartlarda, dış dünyayla iletişimi kuracağımız yegane makam Cumhurbaşkanlığı’dır. O yüzden spor için Cumhurbaşkanlığı’nda bir komite kurulacak. Bu da yetmez, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortak komite de kurulmalı” şeklinde konuştu.
Erhürman, uluslarararası hukuk ve uluslararası spor hukuku konularında uzmanların da olduğu ve federasyonların da katılımıyla dışarıda temsiliyet sağlayacak, kapıları zorlayacak bir sürece ihtiyaç olduğunu kaydetti.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman beraberindeki heyetle birlikte dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret ederek Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. 
Ziyarette konuşan Erhürman, ülkede zaten hiçbir zaman çok kolay şartlara sahip olunmadığını, pandemiye bağlı yeni sıkıntılarla sporun daha da etkilendiğini vurguladı. 
Sürecinin çok kısa sürede bitmeyeceğini kaydeden Erhürman, pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin çok daha uzun vadeye yayılacağını söyledi.
Erhürman, “Ekonomideki etkileri ülke sporunu ve spor basınını da olumsuz yönde etkileyecek. O yüzden birçok alanda olduğu gibi, spor alanında da olağanüstü önlemleri bu dönemde konuşmak zorundayız” dedi.
“DIŞARIYA AÇILAMAMANIN DEZAVANTAJLARINI YAŞADIK”

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Dışarıyla yeterli ilişki kurulmamasının dezavantajlarına değinen Erhürman, bu dönemde katkı miktarını sabit tutan Avrupa Birliği’nin tutumunu eleştirdi.
Dış dünyayla artık irtibat kurulması gerekliliğine işaret eden Erhürman şunları kaydetti: 
“Sadece sporda değil, sağlıkta da, eğitimde de, her alanda kurmak istiyoruz. Ama bugün içinde bulunduğumuz şartlarda, o dış dünyayla iletişimi kuracağımız yegane makam da Cumhurbaşkanlığı’dır. O yüzden spor için Cumhurbaşkanlığı’nda bir komite kurulacak. Bu da yetmez, Kıbrıslı Rumlar ile bir ortak komite de kurulmalı. Uluslarararası hukuk ve uluslararası spor hukuku konularında uzmanların da olduğu ve federasyonlarımızın da katılımıyla dışarıda temsiliyet sağlayacağımız, kapıları zorlayacağımız bir sürece ihtiyacımız vardır.”
“İKİ TOPLUMLU SPOR KOMİTESİ KURULMALI”
Pandemi sürecinde kapalı kalınmayacağının bir kez daha çok net biçimde görüldüğünü söyleyen Erhürman, dünyada olup bitenlerin Kıbrıslı Türkleri de etkilediğini, ancak o etkilerin giderilmesi aşamasında Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranıldığını söyledi. Erhürman, “Bu kabul edilebilir değil” dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman şöyle devam etti:
“O yüzden Cumhurbaşkanlığı’nda bir Spor Komitesi oluşacak. Yurt dışı ile ilişki, Güney ile azami ilişki kurulacak. Ama diğer yandan da sporun önünde yıllardır birikmiş sorun olarak duran, sponsorlukla ilgili yasa, Ödül ve Teşvik Yasası gibi sporun geleceğini belirleyecek konularda da Cumhurbaşkanlığı’nın öncülük yapması gerekiyor. Biz 15 ay hükümette kaldık, çalışmalara başladık ama tamamlamaya fırsat bulamadan hükümetten gittik. Yeni hükümet geldi, onlar başka krizlerle uğraştı, onlar da gidecek. Peki bu yasalar ne zaman hallolacak? Cumhurbaşkanı’nın artık bu orta ve uzun vadeli işlerde, yürütmede hükümetlerle birlikte çalışarak, bunların takipçisi olarak, gerekirse yeni gelen hükümete ‘Ben eski hükümetten bu çalışmayı devraldım, size veriyorum, köprü görevi kuruyorum. Siz bunu tamamlayın’ diyecek bir pozisyonu olması lazımdır.” 
Erhürman sporun ‘hükümet politikası’ değil ‘devlet politikası’ olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(RÇ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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