Erhürman: “akçay’da Muhtarlık Çok Güzel İşlere İmza Atıyor”

Lefkoşa, 28 Ağustos 19 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün daveti üzerine dün Akçay’a giderek köydeki yenilikleri yerinde gözlemledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretinde, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan ile Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

İlk olarak Akçay Muhtarlık binasına giden Erhürman, Uğur Dereliköylü ile sırasıyla Süt Alım Merkezi, köy içerisine yerleştirilen sokak kütüphaneleri, Akçay Sağlık Ocağı, Sosyal Etkinlik Merkezi ve köy kahvelerini dolaştı.

Akçay köyünde yapılan yenilikleri yerinde inceleyen Erhürman, Muhtar Dereliköylü’nün çok güzel işlere imza attığını dile getirdi. Erhürman, ziyaretin sonunda Akçay Muhtarlığı’na sokak kütüphaneleri için kitap armağan etti. Akçay Muhtarı Dereliköylü, Erhürman’ın Akçay ziyaretinin çok önemli ve sevindirici olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN: “DERELİKÖYLÜ VE EKİBİ AKÇAY’DA GÜZEL BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Ziyaret esnasında konuşma yapan Erhürman, Akçay Muhtarı Dereliköylü ve ekibinin kıt kaynaklarla Akçay’da çok güzel işlere imza attığını söyleyerek, köyde gerçekleştirilen yeniliklerden ve ileriye dönük projelerden etkilenmemenin mümkün olmadığını söyledi.

Muhtarlıkların elindeki olanakların son derece sınırlı olduğunu söyleyen Erhürman, buna rağmen Dereliköylü ve ekibinin kısa zamanda köyde gözle görülür bir dönüşüm başlattığını, köylülerin de bu konuda son derece istekli olduğunu gözlemlediğini, bunların çok güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Köyde kamusal bilincin, köylülük bilincinin hakim olduğunu söyleyen Erhürman, Muhtar Dereliköylü ve ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

DERELİKÖYLÜ: “KÖYLERİMİZ UNUTULMASIN”

Ziyaret esnasında konuşma yapan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Erhürman’ın Akçay’da yapılan yenilikleri yerinde görmesinin kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. Köye birçok yeni yapıt kazandırdıklarını dile getiren Dereliköylü, bu yapıtların herkes tarafından ziyaret edilebileceğini kaydetti. Köylerin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Dereliköylü, Erhürman’a Akçay’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

(DOĞ/HÖ) FOTOĞRAFLI