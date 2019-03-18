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Erhürman, YYK yetkililerini ve özel televizyon yayıncılarını kabul etti

Erhürman, YYK yetkililerini ve özel televizyon yayıncılarını kabul etti

18 Mart 2019 Pazartesi 21:31
Erhürman, YYK yetkililerini ve özel televizyon yayıncılarını kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Yayın Kurulu (YYK) ve özel televizyon yayıncılarının yetkililerini kabul ederek görüştü.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, kabule, YYK Başkanı Olgun Üstün, YYK Başkan Yardımcısı Kemal Akkan Batman ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Ada TV, Kıbrıs TV, Kanal Sim, Genç TV, Kanal T ve Diyalog TV’nin yetkilileri katıldı.

Başbakan Erhürman, kabulde televizyon yayıncılarının sektörlerindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Toplantıda, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu da yer aldı.

Son Güncelleme: 19.03.2019 00:44
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