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Erhürman:  “Yok oluşa sürükleniyoruz bunun önüne geçmek mümkün“

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:15
Erhürman:  “Yok oluşa sürükleniyoruz bunun önüne geçmek mümkün“

CTP Genel Başkanı Erhürman, basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu... (2)

"Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol Anayasal düzenin değişmesine yönelik"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yok oluşa doğru sürüklendiğini ancak bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu, umudun her zaman var olduğunu söyledi.

Erhürman, sorunları, çözümleri ve yaşananları halka buluşarak konuşacaklarını, CTP’li milletvekillerinin bölgelere giderek halkla buluşacağını, bu çerçevede ilk olarak bugün Girne’ye gidileceğini ifade etti.

Erhürman, CTP milletvekilleri, örgüt başkanlarıyla birlikte Lefkoşa Paradise Park’ta basın toplantısı düzenledi.

Ülkede yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün Anayasal düzenin değişmesine yönelik olduğunu savundu.

Erhürman, yönetenlerin ekonomik sorunlara çare bulmaya çalışmadığını, sadece pandeminin, Rusya Ukrayna savaşının değil, TL kullanımının, basiretsizlik ve beceriksizliklerin ülkeyi bu noktaya getirdiğini söyledi. Erhürman, “Yoksulluk kader değil. Beceriksizlikleri insanları bu noktaya getirdi” dedi.

-"Protokolde TL’de ortaya çıkan erimeye yönelik protokolde çözüm ve öneri yok"

Konuşmasının girişinde Erhürman, ülkede yaşanan yangınlara işaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekonomik fukaralaşmanın demokratik fukaralaşmayı, demokratik fukaralaşmanın ise ekonomik fukaralaşmayı getirdiğini söyleyen Erhürman, bu yoksullaşmanın engellenmesi için çaba ortaya koyduklarını, ama yönetenlerin bu konunun “gailesini dahi çekmediklerini” savundu.

Erhürman, halkla buluşup sorunları dinleyip, çözüm önerileri götüreceklerini söyleyerek, “Umudun ve Kıbrıs Türk halkının özsaygısının yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan mali ve ekonomik işbirliği protokolüne değinen Erhürman, dövizin arttığını, TL’nin değer kaybettiğini TL’de ortaya çıkan erimeyle yaşanan sıkıntılara yönelik protokolde çözüm ve öneri bulunmadığını kaydetti.

Erhürman, protokolde iktisadi ve mali tedbirler yerine sendikal haklar, toplu sözleşmelerden doğan haklar gibi haklara ayrıca ders kitaplarının değişmesi, yasamanın etkinliği gibi farklı alanlara sınırlamalar getirilmeye çalışıldığını savundu.

Kendi ayakları üzerinde durmanın önemine vurgu yapan Erhürman, “kendi ürettiğimiz kaynaklarla kendi asgari ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz” dedi.

Erhürman, kaynağın yatırımlar için gerekli olduğunu, dış kaynağın Türkiye ve Avrupa Birliği’nden elde edilebileceğini, Türkiye ile imzalanan protokolün bu nedenle önemli olduğunu söyledi.

Protokol imzalanmadan önce hükümetle istişare yapmak istediklerini söyleyen Erhürman, bunun yapılmadığını belirtti.

-"Sermayenin el değişmesi anlamı taşıyor"

Protokolün, ‘Anayasal düzenin değişmesine yönelik olduğunu iddia eden Erhürman, Türkiye’den gelecek sermayenin, vatandaşlıkların ve mülkiyet edinmenin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını içerdiğini" savundu.

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Erhürman, bu protokolde ilk kez Türkiye’den gelecek sermayenin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasının yer aldığını belirterek, bunun ülkedeki sermayenin el değişmesi anlamını taşıdığını söyledi.

Yapılanın yanlış olduğunu kaydeden Erhürman, bunun engellenmesi için mücadele ortaya koyacaklarını, bunun tarihsel sorumlulukları olduğunu belirtti.

Hükümetin ilk icraatının ekonomik fukaralığın önüne geçmek olması gerekirken Meclis’e basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yasa tasarılarının götürüldüğünü dile getiren Erhürman, “İlk işleri bu oldu. Halkın sesini kısmak için ortam yaratmaya yönelik yasa tasarıları Meclis’e sevk edildi” dedi.

KIB-TEK’te yaşananlara ve elektrik zammına değinen Erhürman, fiyatların iki ayda bir yenilenmesi gibi hayat pahalılığı, asgari ücret ve devletin verdiği desteklerin de iki ayda bir değerlendirilmesi ve Euro’ya endekslenmesi gerektiğini belirtti.

Hayat pahalılığının 5 ayda yüzde 43.10 olarak belirlendiğini, haziran ayı için henüz açıklanmadığını dile getiren Erhürman, haziran ayı için minimum rakamın yüzde 55 olacağını söyledi.

Erhürman, asgari ücrette de 8 bin TL’den bahsedildiğini, bu kadar yüksek bir rakamı esnafın nasıl ödeyeceğini sorarak, “Kaynak yaratmak zorundasınız” dedi.

Ek bütçede mahalli gelirin daha az gösterildiğini ileri süren Erhürman, 3 milyar 200 milyon TL’nin saklanarak belediyelerin batırılmaya çalışıldığını savundu.

“belediyeler batırılmak isteniyor ki yasalar geçirilsin. Belediyelere gidecek devlet katkısı ek bütçe oyunlarıyla engellenmek isteniyor” diyen Erhürman, Maliye'deki kaynağı gösterdiklerini, o kaynağı korumaya almak gerektiğini söyledi.

-"Veri yönetiminin devri"

E-devlet konusundaki yasa tasarısıyla mücadele ettiklerini söyleyen Erhürman, Türkiyeli bürokratlar düzeyinde imzalanan bir protokolle e-devlet veri analizi yönetiminin tamamen TÜRKSAT’a devredilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Erhürman, bu tasarıya karşı mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını yönetebileceğini kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendini yönetemeyeceği mesajı verildiğini ifade etti.

-Euro’ya geçiş gündeme gelmeli

Güven yaratıcı önlemler konusunda değerlendirme yapan Erhürman, Gazimağusa limanı, Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Euro’ya geçişin de gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

Halkın önünü açacak bu gibi önlemleri müzakere etmek istediklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının önünü açacak bu tarz önlemlerin önemine vurgu yaptı.

“Yol oluşa doğru gidiyoruz” diyen Erhürman, bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu belirtti.

Erhürman, Meclis’in 10 gün sonra tatile gireceğini dile getirerek, tüm sorunlarla mücadele için bundan sonra “Meclis’in daha çok sokakta, sokağın daha çok Meclis’te olacağını” söyledi.

Umudu kaybetmemek gerektiğini, umudun var olduğunu dile getiren Erhürman, sorunları, çözümleri ve yaşananları halka buluşarak konuşacaklarını, CTP’li milletvekillerinin bölgelere giderek halkla buluşacağını belirtti.

Erhürman, bu çerçevede ilk olarak bugün Girne’ye gidileceğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 22.06.2022 16:08
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