banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”

19 Ekim 2021 Salı 16:00
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”

CUMHURBAŞKANI TATAR CTP’YLE GÖRÜŞTÜ
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPAN ERHÜRMAN: “YAPILMASI GEREKEN MECLİS’İN TOPLANIP BİR UZLAŞMAYLA SEÇİM TARİHİ BELİRLEMESİ”
“YAŞANAN SÜREÇTEKİ CİDDİYETSİZLİĞİNİZ VE MUHALEFETE OLAN SAYGISIZLIĞINIZ ARTIK BİZİM SİZİNLE BİRLİKTE BİR ŞEY YAPMAMIZI İMKÂNSIZ HALE GETİRİYOR”
“ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ CUMHURBAŞKANINA MECLİS’İ FES ETMEK DAYATILACAK”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapılması gerekenin Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi olduğunu söyledi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifası ardından siyasi partilerle başlattığı görüşmeler kapsamında CTP’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın katıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren görüşmeden sonra basına açıklama yapan Erhürman, erken seçim tartışmalarının hükümetin istifası ile başlamadığını dile getirdi, hükümetin aralık ayında kurulmasından bu yana sürekli nisap sorunları yaşandığını kaydetti. 
Meclis başkanının seçilmesi sürecinde yaşanan sorunlar sonrası Ersan Saner’in erken seçim tarihi belirleyin dediğini, kendilerinin o dönem nisan ayını önerdiklerini anımsatan Erhürman, “Sonra hükümet kulağının üzerine yatarak, sorun yokmuş gibi davrandı” dedi. 
Haziran ve ağustos önerilerinin de kabul görmediğini ifade eden Erhürman, Meclis haziranda kapanmadan gelen ocak önerisini görüştüklerini, görüşlerini ifade etmek üzere gittiklerinde kendilerine “vazgeçtik” dendiğini belirtti. 
Daha sonra şubat önerisinde de benzeri bir sürecin yaşandığını anlatan Erhürman, Meclis’in toplanamaması üzerine 6 Şubat tarihinin gündeme geldiğini, ancak bunu görüşmek üzere bir araya gelindiğinde “bir şartımız var seçim yasakları yasaya rağmen hemen başlamayacak” dendiğini ifade etti.
Muhalefetin bunu reddettiğini ancak hükümetin iki gün sonra istifa ederek aslında seçim yasaklarından da ağır koşullar yarattığını kaydeden Erhürman, yapılanı “inanılmaz derecede tutarsız bir davranış” olarak tanımladı. 
Daha sonra aralık ayının tekrardan gündeme geldiğini, bugün Danışma Kurulu’nda da aralıkla ilgili öneri gelmesini beklediklerini belirten Erhürman “Bırakın aralığı hiçbir öneri getirmediler” dedi.
“İSTİFA ETMEYİ DE BECEREMEDİLER…İŞ ARTIK CUMHURBAŞKANLIĞINA KALDI”

banner341
Toplantıda sadece Tarım Sigortası Fonuyla ilgili bütçeyi geçirelim gibi önerilerin sunulduğunu ifade eden Erhürman, kendilerinin de gelinen süreçte “Yaşanan süreçteki ciddiyetsizliğiniz ve muhalefete olan saygısızlığınız artık bizim sizinle birlikte bir şey yapmamızı imkansız hale getiriyor” dediklerini aktardı. 
Erhürman zaten Tarım Sigortası Fonuyla ilgili süreci destekleyeceklerini açıkladıklarını anımsatarak, ancak bunun kendileriyle dalga geçerek yapılmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti. 
“10 ay içinde ülkede hiçbir şeyi beceremeyenler özetle istifa etmeyi de beceremediler” diyen Erhürman, işin artık Cumhurbaşkanlığına kaldığını kaydetti.
“DOĞRUSU MECLİSİN OTURUP BİR UZLAŞMAYLA SEÇİM TARİHİ BELİRLEMESİ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, doğrusunun Meclisin oturup bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi olduğunu ilettiklerini söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanının seçim tarihi belirlemesinin doğru olmadığını ifade etti.
Çiftçilerin sorunuyla ilgili, “Tarih getirirseniz biz zaten gireceğiz bu bütçeyi geçireceğiz. Siz nisabı sağlarsanız zaten gireceğiz” dediklerini söyleyen Erhürman, top muhalefete atılmak isteniyorsa hükümetin boşu boşuna Meclis’e girmesine gerek olmadığını kaydetti.
“Ortada korkunç bir ciddiyetsizlik var” diyen Erhürman, ekonomik sıkıntılara da işaret etti. 
Erhürman , “ ‘Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım’ şeklinde bir siyaset sürdürüldüğünü ancak Türkiye’nin protokoldeki gereklilikler yerine getirilmediği için ödeme yapmadığını” da ifade etti.
“ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ CUMHURBAŞKANINA MECLİS’İ FES ETMEK DAYATILACAK”
Doğru olanın parlamentodan seçim için bir uzlaşma çıkması olduğunu tekrarlayan Erhürman, 60 gün içinde bu gerçekleşmezse ve uzlaşı da olmazsa Cumhurbaşkanı’nın Anayasaya göre Meclis’i fes etmek durumunda kalacağını söyledi. 
Erhürman, bu durumda ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanına Meclis’i fes etmenin dayatılacağını kaydetti. 
Yaşanacak süreçle ilgili öngörüsü sorulan Erhürman, bununla ilgili bir öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu söyledi, hükümeti sadece “kurultay hesaplarıyla” uğraşmakla suçladı, istifanın bile buna yönelik olduğunu, bundan sonraki sürecin de yine “kurultay hesaplarına” göre şekilleneceği görüşünü ifade etti. 
“Aralık sonunda seçim denilirse destek verir misiniz?” sorusu üzerine Erhürman, CTP olarak nisandan beri, hangi tarihte seçim olsun sorusuna “bugünden itibaren 60 gün” olarak yanıt verdiklerini kaydederek, “Ne kadar erken olursa bizim için o kadar iyi, olmayan bir hükümetle 10 ay geçirdik, olmayan bir hükümetle daha fazla zaman gün geçirmenin bir âlemi yok” dedi. 
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşananların ne anlama geldiğini ve neler kaybettirdiğini gördüğünü düşündüğünü de sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”
Tarım sigortasından beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilere ek süre
Tarım sigortasından beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilere ek süre
Ünal Eroğlu'nun darp olayında 9 tutuklu!
Ünal Eroğlu'nun darp olayında 9 tutuklu!
Sennaroğlu: “Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar üretilemedi”
Sennaroğlu: “Meclis’in açılmasına olanak sağlayacak ortak karar üretilemedi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim