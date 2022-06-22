Erhürman: “Yanlışlara karşı halkla mücadeleye devam edeceğiz“

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti milletvekillerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenliyor.

Erhürman, bugünden Girne’den başlayarak sorunları dile getirmek, çözüm önerilerini dile getirmek için yeniden halkla buluşacaklarını kaydederek, umudun öldürülemeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının öz güvenini yitirmeyeceğini, çıkışın olduğunu vurgulamaya devam edeceklerini kaydetti.

“Müdahaleler sonucunda hükümetler kuruldu, bozuldu” diyen Erhürman, hükümetin, "ülkeyi yönettiğini iddia ettiğini" söyledi.

Ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durulmazsa, "kendi kendini yönetmenin de mümkün olamayacağını, fukaralaşmanın da önüne geçilemeyeceğini" ifade eden Erhürman, Türkiye ile imzalanan "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nı değerlendirdi.

Erhürman, protokol imzalanmadan hükümete istişare içinde çalışılması konusunda çağrıda bulunduklarını belirterek, bu çağrılarının karşılık bulmadığını söyledi.

İlk kez protokolde sermayenin önündeki kısıtlamanın kaldırılmasının yer aldığını kaydeden Erhürman, protokolde vatandaşlığa dair ibareler olduğunu da ifade ederek, “Yanlış olan her şeyi eleştirmeye, bunları dile getirmeye, yanlışlara karşı halkla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.