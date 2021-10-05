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Erhürman: “Uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şey yok”

05 Ekim 2021 Salı 16:15
Erhürman: “Uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şey yok”

“ÜLKE TARİHİNDE ANAYASA’NIN BU KADAR İHLAL EDİLDİĞİ BİR DÖNEM OLMADI”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın derdinin başka, hükümetin derdinin başka olduğunu savundu. “Uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şeyin olmadığını” iddia eden Erhürman, en erken zamanda halkın iradesine gidilmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, ülke tarihinde Anayasa’nın bu kadar ihlal edildiği bir dönemin olmadığını savundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de soruları yanıtladı.

“MECLİS TARİHTE İLK KEZ KAPANMA KARARI ALINMADAN KAPANDI”

İlk günden beri nisabı sağlayamayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Erhürman, Meclis’in tarihte ilk kez kapanma kararı alınamadan kapandığını ifade etti.

Yasama günleri nisap sorumluluğunun hükümette olduğunu aylardır söylediklerini belirten Erhürman, Meclis’in yasama görevini icra edemediğini söyledi.

Hükümetin koskoca bir yasama döneminde Meclis’e sadece 6 tasarı getirebildiğini dile getiren Erhürman, aynı hükümetin 74 yasa gücünde kararname çıkarttığını söyledi.

Erhürman, yasa yapamayan hükümetin, Meclis’in yetkisini baypas ederek, Meclis’in yapması gereken işi Anayasa’ya aykırı bir şekilde yaptığını savundu. Bunun sonucunda sadece yasama yetkisinin ortadan kalkmadığını kaydeden Erhürman, Meclis’in itibarının da yerle bir edildiğini öne sürdü.

“Böyle bir karanlık dönemdi aslında geride bırakmaya hazırlandığımız dönem” diyen Erhürman, bir hükümetin, “azınlık hükümeti” olabileceğini fakat Meclis’te çoğunluğun desteğine sahip olmayan bir “azınlık hükümeti” olamayacağını kaydetti.

Çoğunluğun desteğini kaybetmiş bir “azınlık hükümeti”nin olduğunu ileri süren Erhürman, uzun zamandır ülkede hükümet diye bir şey olmadığını iddia etti.

Hükümetin yok hükmünde olduğunu öne süren Erhürman, Meclis’in itibarının da yok hükmüne taşındığını savundu.

Erhürman, “Meclis olmasa da olura kadar iş varmaya başladı. Bu hükümet sadece kendini yok hükmüne indirmedi. Başka kurumlara da zarar veriyor” iddiasında bulundu.

EĞİTİMDEKİ SORUNLAR…

Eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliği konusuna da değinen Erhürman, kimi çocuğun tam gün eğitim aldığını, kimisinin öğlene kadar eğitim aldığını, kimisinin ise haftada 2 ya da 3 gün eğitim aldığını söyledi.

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Pek çok ilkokul birinci sınıf çocuğunun maalesef şu an evinde olduğunu ifade eden Erhürman, “Bazı okullarda seyreltilmiş eğitime gidildi. Bazı çocuklar okumayı öğrenebilecekken bazıları öğrenemeyecek. Fırsat eşitliği bozulduğu için bazı çocuklarımız geriye düşecek. Bu, yüreğimizi sızlatan bir durumdur” diye konuştu.

Hükümetin her alanda halka zarar verdiğini ileri süren Erhürman, “Tüm yaşananlar yetmedi, 7 yaşındaki çocukların hayatı riske atılma noktasına geldi” dedi.

“ÇOK KISA BİR SÜRE SONRA BİTECEK BU İŞ”

Hükümetin yargıyı da yıprattığını savunan Erhürman, hükümetle değil, felaketle karşı karşıya olunduğunu iddia etti. Tarihte hiçbir UBP’li hükümet döneminde bile bu kadar büyük bir felaket yaşanmadığını öne süren Erhürman, “Bu felaket krizin içine denk geldi. Bu arkadaşlar bize bilmediğimiz bir paralel evrenden seslenmeye devam ediyor. Bu böyle gitmez. Çok kısa bir süre sonra bitecek bu iş” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI BU YAŞANANLARA LAYIK DEĞİL”

Hükümetin olmadığının, bakanların birbirine düştüğünün açıkça ortada olduğunu savunan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu yaşananlara layık olmadığını söyledi.

“Kıbrıs Türk halkı, bu krizin ortasında bunları çekmek zorunda değildir” diyen Tufan Erhürman, Nisan’a kadar bu hükümetin devam etmesinin imkansız olduğunu belirtti.

“ÜLKE TARİHİNDE ANAYASA’NIN BU KADAR İHLAL EDİLDİĞİ BİR DÖNEM OLMADI”

“Bu hükümette her kim varsa, en az bir sene Anayasa lafını ağzına almaması lazım” diyen Erhürman, bu ülkenin tarihinde Anayasa’nın bu kadar ihlal edildiği bir dönemin olmadığını savundu.

Yaşanan ihlallerin demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürüldüğünü ileri süren Erhürman, Meclis’teki siyasi partilerin de görmezden gelindiğini kaydetti. Hükümetin ne Meclis’i kapatabildiğini ne de açabildiğini ifade eden Erhürman, ülkede işsizliğin de her geçen gün arttığını söyledi. Halkın başka bir diyarda hükümetin bambaşka bir evrende yaşadığını ifade eden Erhürman, Saner’in sonsuza kadar başbakan kalacakmış gibi davrandığını savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ülkede durmadığı eleştirisinde de bulunan Erhürman, Tatar’ın UBP kurultayı adaylarını saraya çağırıp koordine etmeye çalıştığını iddia etti. Erhürman, Cumhurbaşkanı makamının bağımsız olması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Adayları saraya çağırıp UBP kurultayını koordine etmeye çalışıyorsunuz ama Meclis ile ilgili koordinasyon çalışması aklınızın ucundan geçmiyor” ifadelerini kullandı.

Halkın tek çaresinin hükümetten bir an önce kurtulmak olduğunu savunan Erhürman, “Kaç aydır ne yapıyorsak bu memlekette 5 sene daha bunları yapmak için adayız diyecekler bu halka. Bunu halk duyacak ya da duymayacak buna Kıbrıs Türk halkı karar verecek” dedi.

Seçimin ne kadar erken olursa halk için iyi olacağına vurgu yapan Erhürman, “Bu ülkenin seçim tarihleri artık partilerin kurultayına göre mi karar veriliyor?” diye sordu.

Bu Meclis’in artık miadını doldurduğun savunan Erhürman, en doğru şeyin halkın iradesine gitmek olduğunu kaydetti ve “Karanlık bir süreci geride bırakıyoruz, çok daha aydınlık bir yola girdiğimizden eminim” dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2021 17:01
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