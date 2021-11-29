banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
banner404

Erhürman: “Üretici, üretimden vazgeçecek noktaya getirildi”

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:15
Erhürman: “Üretici, üretimden vazgeçecek noktaya getirildi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ardı ardına gelen zamlara rağmen halkın alım gücünü yükseltecek çalışma yapılmadığını, bunun da üreticiyi üretimden vazgeçirme noktasına sürüklediğini söyledi. 
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Çamlıbel ve Akdeniz köylerini ziyaret etti. 
Erhürman’a ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Gezilerde Tufan Erhürman ve Emre Efendi söz alarak yerel ve genel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
ERHÜRMAN: “BU ÜLKENİN KENDİ KENDİNİ YÖNETEBİLECEĞİNİ İSPATLADIK”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 2018’de kurulan dörtlü koalisyon döneminde döviz krizi yaşandığını ancak aldıkları önlemler sayesinde Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruduklarını söyledi. 
O dönem Türkiye’den de para gelmediğine işaret eden Erhürman, 334 milyon TL GKK masrafları ödediklerini, yılı da 50 milyon TL artıda kapattıklarına işaret etti ve toplamda 384 milyon TL’lik kaynak yaratılabildiğini ifade etti. 
Bu rakamların, aslında Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebildiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirten Erhürman, şimdi de bir döviz krizi yaşandığını ancak koltuklarda oturanların halkım alım gücünü korumak adına herhangi bir önlem almadıklarını vurguladı. 

banner341
Çamlıbel ve Akdeniz bölgelerinin üretim açısından çok verimli bir bölge olduğunu aktaran Erhürman, yapılan zamların ardından halkın alım gücünü koruyacak kararlar alınmadığından ötürü üreticinin üretmekten vazgeçme noktasına doğru sürüklendiğini ve bölgenin de bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti. 
KİŞİ: “BÜTÜN ÇALIŞMALARDA CTP ÖNDE”
Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, yapılan tüm manipülasyonlara rağmen saha araştırmalarında CTP’nin önde olduğunun görüldüğünü ve bunun da bazı çevrelerde panik yarattığının altını çizdi. 
Girne İlçesi olarak uzun bir süreden beridir sürdürdükleri köy gezilerini devam ettireceklerini kaydeden Kişi, halkın sorunlarını dinleyeceklerini, hem genelde hem yerelde yapmayı planladıklarını konuşacaklarını söyledi. 
EFENDİ: “LAPTA BELEDİYESİ’Nİ BUGÜNE GETİRENLERİN KİM OLDUKLARI BİLİNİYOR”
CTP Lapta Belediye Başkan adayı Emre Efendi de ziyaretler esnasında söz aldı ve yerel seçimlerle ilgili konuştu. Lapta Belediyesi’nin çok kötü bir duruma düşürüldüğünü ve çalışanların evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini kaydeden Efendi, “Belediyenin bu duruma getirilmesinin sorumlularının tekrar aday olup ‘Biz bu belediyeyi düzelteceğiz’ demesi ve onlardan bir beklenti içerisine girilmesi, ölünün gözünden yaş beklemekten farksızdır” dedi.
Lapta Belediyesi’nde artık zihniyetin değişmesi gerektiğinin altını çizen Efendi, CTP yönetimindeki diğer belediyelerin vizyon ve tecrübesinin Lapta’ya da gelmesi gerektiğini vurguladı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 29.11.2021 20:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Turizm Kongresi’nde temsil edildi
LAÜ Turizm Kongresi’nde temsil edildi
Girne'de ani ölümü herkesi şok etti
Girne'de ani ölümü herkesi şok etti
Sucuoğlu: “Ciddi ekonomik ve teknolojik açılımlar yapacağız”
Sucuoğlu: “Ciddi ekonomik ve teknolojik açılımlar yapacağız”
Gazimağusa’da dehşet verici olay
Gazimağusa’da dehşet verici olay
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sennaroğlu, Ankara’da…
Sennaroğlu, Ankara’da…
Sucuoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti
Sucuoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti
Tatar: “Kadının ekonomik özgürlüğü, her türlü şiddetin önüne geçmedeki en önemli unsur”
Tatar: “Kadının ekonomik özgürlüğü, her türlü şiddetin önüne geçmedeki en önemli unsur”
Ülkede 1 haftada 50 trafik kazası meydana geldi
Ülkede 1 haftada 50 trafik kazası meydana geldi
Konya Şehit Aileleri Derneği, Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti
Konya Şehit Aileleri Derneği, Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim