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Erhürman: “Üreterek var olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da birtakım işletmeleri ziyaret ederek, üretimin önemine dikkat çekti.

17 Ekim 2021 Pazar 13:30
Erhürman: “Üreterek var olacağız”

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, bazı milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe yönetiminden yetkililer de eşlik etti.

Şirket direktörleriyle görüş alışverişi yaparak pandemi öncesi ve sonrası durumu değerlendiren CTP heyeti, yerli iş gücünün desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ERHÜRMAN

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“İstifa eden azınlık hükümetinin ekonomide yarattığı tahribata ve pandemiye rağmen üretmeye devam eden işletmeleri tebrik eden” Erhürman, üretimin önemine vurgu yaptı.

Kendi ayakları üzerinde duran ekonominin yolunun üretmekten geçtiğini söyleyen Erhürman, yerel iş gücünün desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Üreterek var olunabileceğini belirten Erhürman, işletme sahiplerini başarılarından dolayı kutladı.

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Son Güncelleme: 17.10.2021 13:53
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