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Erhürman: “Ülkeyi bürokratlar yönetiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümetin siyasi kadrolarının kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratların yönettiğini” söyledi.

07 Eylül 2021 Salı 15:15
Erhürman: “Ülkeyi bürokratlar yönetiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümetin siyasi kadrolarının kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratların yönettiğini” söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtladı. Halkın alım gücünün giderek düştüğünü vurgulayan Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, asgari ücretin de belirlenemediğini belirtti.

“Kurallara uymamayı alışkanlık haline getirmekle” suçladığı hükümeti bir an önce istifaya çağıran Erhürman, hükümet yetkililerinin “Türkiye’ye teşekkür etmekten” başka bir şey yapmadığını savundu.

“SANER NE SÖYLEDİYSE TAM TERSİ YAŞANIYOR”

Hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden atışmaktan başka bir şey yapmadığını ifade eden Erhürman, tarihte böyle bir durumun yaşanmadığını ifade etti. “Sözde” olarak nitelediği hükümetin her aldığı kararı değiştiğine dikkat çeken Erhürman, halkın artık Resmi Gazete okumaya başladığını dile getirdi.

Testler konusunda Başbakan Ersan Saner’in söylediklerinin tam tersi yaşandığını vurgulayan Tufan Erhürman, ülkede aşı bolluğu olmasına rağmen aşılamanın istenilen düzeye çekilemediğini belirtti.

Sürekli “Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım” dediğini öne sürdüğü hükümet yetkililerine de gönderme yapan Erhürman, Türkiye’den para gelmediğini söyledi. Tarihte hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden kavga ettiğinin görülmediğini kaydeden Tufan Erhürman, hükümetin ülke meselelerine değil, kurultaya konsantre olduğunu vurguladı.

Hükümetin var olan düzeni de bozan bir yapıya büründüğünü savunan Erhürman, halkın yaşanan gelişmeleri içine sindiremediğini ifade etti.

“Çocuklarımızın okula gidip gidemeyeceğini bilmiyoruz. İçimizde güven duygusu oluşmuyor” diye konuşan Erhürman, asgari ücretin de hâlâ belirlenemediğini söyledi. “Yönetim mekanizmasını bilmeyen, beceriksiz bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu” belirten Erhürman, Ersan Saner’in zam haberlerini basından öğrendiğini dile getirdi.

Hükümeti bir an önce istifa etmeye çağıran Erhürman, halkın bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmediğini kaydetti.

Elektrik meselelerine de değinen Erhürman, ihalesiz akaryakıt getirilmesinin tarihte görülmediğine dikkat çekti. Hükümet tarafından yapılan basın toplantılarını kimsenin anlamadığını söyleyen Erhürman, insanların alım gücünün düştüğünü ve “tuzu kuru” olanların bunu anlayamadığını kaydetti.

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Sadece elektrik ve okul harcamalarının 5 bin Türk Lirası’na dayandığına vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu insanlar neyle geçinecek?” diye sordu. İnsanların tarihte ilk kez bu kadar yoksulluk sınırında yaşamaya çalıştığını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise memleketten fazla Türkiye’de gezdiğini savundu.

Ersin Tatar’ın sürekli popülist açıklamalar yaptığını iddia eden Erhürman, Tatar’ın söylediklerinin içinde kayda değer hiçbir şey olmadığını savundu.

Ülkenin krizin ortasında olduğunu, insanların “inim inim” inlediğini belirten Erhürman, hükümetin ise kurultay derdinde olduğunu ve meyhaneleri gezdiğini kaydetti.

Test meselelerinde de felaket yaşandığını ifade eden Erhürman, uzun test kuyruklarında insanların eziyet çektiğini belirtti.

Hükümet ile aralarındaki iletişimin de koptuğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, bir an önce istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Hükümetin zerre kadar sorumluluk taşımadığına dikkat çeken Erhürman, hükümetin kendisinin dahi hiçbir kural tanımadığını vurguladı. Erhürman, hükümetin sadece ülkenin bugününe değil, geleceğine de zarar verdiğini kaydetti.

“DEVLET DENİLEN YAPI, TARİHİN EN KÖTÜ DURUMUNDA”

Yaratılan kötü emsallerin, gelecekteki hükümetler için kullanılabilir duruma geldiğini ifade eden Erhürman, gelecekteki hükümetlerin de elini kolunu bağlamaya başladıklarını söyledi. İçinde bulunulan dönemde bakanların değil müsteşarların beyanat vermeye başladığına dikkat çeken Tufan Erhürman, “Tarihte görüldü mü bürokratların hükümetler adına açıklama yapması? Siyasi kadro, kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratlar yönetiyor” diye konuştu.

Ülkede yönetsel mekanizma bırakmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, devlet denilen yapının tarihin en kötü durumuna düşürüldüğünü söyledi. “Seçime müdahale olursa zaten çekiliriz” diye konuşan Erhürman, halkın artık bunu kaldıramayacağını dile getirdi.

“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPILMIYOR”

Açıklamalarda sürekli Türkiye’ye teşekkür edildiğini vurgulayan Erhürman, “Türkiye yönetecek, bizimkiler ise yönettiği için teşekkür edecek. Halkın özgüvenini sıfırla çarpıyorsunuz. Siz teşekkür etmekten başka ne yapıyorsunuz?” diye sordu. Meclis’in işlevinin ve itibarının da bitirildiğini kaydeden Erhürman, azınlık hükümetinin bir an önce gitmesinin, halkın demokratik haysiyeti açısından elzem olduğunu iddia etti.

Birinci görevin enkazı yaratan ve yaşatanların gitmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan Erhürman, hükümeti istifaya çağırdı.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 15:48
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