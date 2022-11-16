Erhürman: "Ülkeyi bu zihniyetten kurtarmaya çalışıyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MUHALEFET, HALKLA BİRLİKTE ÜLKEYİ BU ZİHNİYETTEN KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Erhürman paylaşımında, muhalefetin halkla birlikte, yerel yönetimlerde de, merkezi idarede de, her alanda çöküşe sürükleyen bu zihniyetten bu ülkeyi kurtarmaya çalıştığının altını çizdi. Erhürman seçime ramak kaldığına işaret ederek, hükümetin seçime yönelik son dakika atamalarıyla uğraştığını da belirtti.

İşte Erhürman’ın açıklamasının tamamı:



“ Yeni propaganda yöntemi: ‘Memleket yangın yeri, muhalefet yerel seçimlerle uğraşıyor’

Elektrikte iptal edilen ihalelerden sonra, mevzuat falan dinlenilmeden ihalesiz akaryakıt alımına karar veriliyor... Ortada sözleşme dahi yok! Ama ‘hükumet’ ihaleliyi bırakın ihalesizi dahi getiremiyor...

Seçime ramak kala, memleket yangın yeriyken, "hükumet" seçime yönelik son dakika atamalarıyla, vatandaşlıklarla, "külliye"yle uğraşıyor...

Yerel yönetimlerde vizyon ortaya koyamayacağını, ‘yaptıklarını’ anlatamayacağını bilenler, ya gündem değiştirerek, ya ülkeyi gererek, ya da bir şeyler dağıtarak avantaj yakalamaya çalışıyor...

Muhalefet her yerde, her ortamda bunlarla uğraşıyor... Ve evet yerel yönetim seçimleriyle de uğraşıyor muhalefet. Çünkü bu ‘yönetim’ zihniyetinin yerel yönetimlere daha fazla bulaştırılmasını engellemenin şart olduğunu biliyor.

Ve muhalefet, halkla birlikte, yerel yönetimlerde de, merkezi idarede de, bizi her alanda çöküşe sürükleyen bu zihniyetten bu ülkeyi kurtarmaya çalışıyor!’

Seçimi, yani halkın iradesini küçümsemenin, değersizleştirmenin değil, halkın iradesini bu ülkeye hakim kılmanın tek yol olduğunu bilerek!"