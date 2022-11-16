banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
banner405
Flaş Haber
Kayıp şahıs bulundu!
Kapat

Erhürman: "Ülkeyi bu zihniyetten kurtarmaya çalışıyoruz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, muhalefetin halkla birlikte bu zihniyetten ülkeyi kurtarmaya çalıştığına vurgu yaptı. Erhürman seçime az bir süre kala hükümetin atamalar yaptığını ve külliyeyle uğraştığının da altını çizdi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 11:33
Erhürman: "Ülkeyi bu zihniyetten kurtarmaya çalışıyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MUHALEFET, HALKLA BİRLİKTE ÜLKEYİ BU ZİHNİYETTEN KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Erhürman paylaşımında, muhalefetin halkla birlikte, yerel yönetimlerde de, merkezi idarede de, her alanda çöküşe sürükleyen bu zihniyetten bu ülkeyi kurtarmaya çalıştığının altını çizdi. Erhürman seçime ramak kaldığına işaret ederek, hükümetin seçime yönelik son dakika atamalarıyla uğraştığını da belirtti.

İşte Erhürman’ın açıklamasının tamamı:


“ Yeni propaganda yöntemi: ‘Memleket yangın yeri, muhalefet yerel seçimlerle uğraşıyor’

Elektrikte iptal edilen ihalelerden sonra, mevzuat falan dinlenilmeden ihalesiz akaryakıt alımına karar veriliyor... Ortada sözleşme dahi yok! Ama ‘hükumet’ ihaleliyi bırakın ihalesizi dahi getiremiyor...

Seçime ramak kala, memleket yangın yeriyken, "hükumet" seçime yönelik son dakika atamalarıyla, vatandaşlıklarla, "külliye"yle uğraşıyor...

Yerel yönetimlerde vizyon ortaya koyamayacağını, ‘yaptıklarını’ anlatamayacağını bilenler, ya gündem değiştirerek, ya ülkeyi gererek, ya da bir şeyler dağıtarak avantaj yakalamaya çalışıyor...

Muhalefet her yerde, her ortamda bunlarla uğraşıyor... Ve evet yerel yönetim seçimleriyle de uğraşıyor muhalefet. Çünkü bu ‘yönetim’ zihniyetinin yerel yönetimlere daha fazla bulaştırılmasını engellemenin şart olduğunu biliyor.

Ve muhalefet, halkla birlikte, yerel yönetimlerde de, merkezi idarede de, bizi her alanda çöküşe sürükleyen bu zihniyetten bu ülkeyi kurtarmaya çalışıyor!’

Seçimi, yani halkın iradesini küçümsemenin, değersizleştirmenin değil, halkın iradesini bu ülkeye hakim kılmanın tek yol olduğunu bilerek!"

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Hırsızlıktan tutuklandı!
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Gazimağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Güzelyurt’ta ani ölüm!
Ani ölüm!
Ani ölüm!
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
“Kimliksizler“ Grubu Cumartesi Yapacakları Eyleme Destek İstedi
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Dsp Genel Başkanı Aksakal Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Saadet Partisi Heyetini Kabul Etti
İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi
İskele Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Fener Alayı Ve Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti
Töre, Tüm Hizmet İş Sendikası Heyetini Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim